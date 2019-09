Ende Mai hat der Stadtrat in Geretsried beschlossen, eine Sicherheitswacht einzuführen. Nun sucht die örtliche Polizeiinspektion gemeinsam mit der Stadt nach geeigneten Kandidaten. Von diesem Dienstag an kann man sich einen Monat lang für dieses Ehrenamt bewerben, das gaben Bürgermeister Michael Müller (CSU), Polizeivizepräsidentin Eva Schichl und der Geretsrieder Inspektionsleiter Franz Schöttl in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.

Bürgermeister Müller freut sich über die Einführung der Sicherheitswacht in seiner Stadt: "Ungeachtet der Tatsache, dass unser Geretsried bisher schon sehr sicher ist, sind wir dem Vorschlag der Polizei gerne gefolgt." Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht seien ein sichtbares Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei. "Wir freuen uns, nun auch in unserer Stadt auf dieses Plus an Sicherheit und Ordnung zählen zu können", so Müller.

Im südlichen Oberbayern haben sich zuletzt mehrere Kommunen dazu entschieden, eine Sicherheitswacht ins Leben zu rufen. Zu den bereits länger bestehenden Sicherheitswachten in Rosenheim, Freilassing, Schongau, Burghausen, Waldkraiburg, Traunstein, Mühldorf und Wolfratshausen haben im Lauf des Jahres auch in Trostberg, Prien am Chiemsee, Bad Reichenhall, Weilheim und zuletzt in Peißenberg zahlreiche Freiwillige ihre Arbeit aufgenommen.

Das sei eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, betont der Geretsrieder Dienststellenleiter Schöttl. "Gerade für die Stärkung des Sicherheitsgefühls ist der Einsatz der Sicherheitswacht ein guter und bewährter Ansatz", sagt er. Dabei helfe alleine schon die sichtbare Präsenz der Einsatzkräfte. "Die Sicherheitswacht unterstützt auf diese Weise die Polizeiarbeit", erläutert Polizeivizepräsidentin Schichl.

Detaillierte Informationen zum Bewerbungsablauf gibt es unter der Telefonnummer 08171 / 93 510. Im November wollen Polizei und Stadt dann auswählen, wer für den neue Sicherheitsdienst in Geretsried in Frage kommt.