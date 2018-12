16. Dezember 2018, 21:59 Uhr Nach Prüfung durch Bauamt Mehr Parkplätze im Gewerbepark

Wolfratshausen gibt Teile des Gehwegs für Stellflächen frei

Im Gewerbepark An der Loisach soll es bald neun zusätzliche Parkplätze geben - weil das Parken auf Teilflächen des Geh- und Radwegs gestattet wird. Der Bauausschuss im Stadtrat hat kürzlich einstimmig einem entsprechenden Antrag der CSU-Fraktion zugestimmt. Diese hatte die Umwidmung des Gehwegs am Bürgermeister-Finsterwalder-Ring in einen "Multifunktionsstreifen" gefordert, um die angespannte Parkplatz-Situation im Gewerbepark deutlich zu reduzieren. Die Stadtverwaltung hat daraufhin die Sachlage überprüfen lassen und kam zu dem Ergebnis, dass Teilflächen des Gehwegs als Parkflächen für Autos zur Verfügung gestellt werden können. Kurvenbereiche müssen allerdings für den Schwerlastverkehr freigehalten werden, Gleiches gilt für die Wegabschnitte, die als Ein- und Ausfahrten für die direkt an den Fußweg anschließenden Parkplätze der Gewerbegrundstücke genutzt werden. Zudem muss der öffentliche Geh- und Radweg im Gewerbepark laut Verwaltung eine erforderliche Restbreite von mindestens 1,50 Meter aufweisen. Die Straße muss nach Schaffung der Parkplätze mindestens 3,50 Meter breit bleiben.

In der Auswertung kam das Bauamt zu dem Ergebnis, das so insgesamt elf zusätzliche Parkplätze geschaffen werden könnten. Zwei von ihnen sind laut Beschlussvorlage jedoch nicht zu empfehlen, weil sie sich gegenüber von Grundstückszufahrten befinden, die von Schwerlastverkehr genutzt werden. Somit lassen sich neun Parkplätze realisieren. Die Parkmöglichkeiten sollen beschildert werden.