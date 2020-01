Harsche Kritik an Sieber-Klage

"Die öffentliche Lebensmittelwarnung, der Rückruf und auch der Auslieferungsstopp waren völlig richtig": Das erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn im Vorfeld der Klage in Sachen Großmetzgerei Sieber in einer Pressemeldung. Nach den Medienberichten über die Millionen-Schadensersatzklage gegen den Freistaat Bayern im Fall der Geretsrieder Großmetzgerei Sieber warnt der Landtagsabgeordnete und verbraucherschutzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion vor einem "schweren Rückschlag für den Verbraucherschutz und die Lebensmittelsicherheit", wie es in der Meldung heißt.

Von Brunn hätte sich "sogar ein noch schnelleres Vorgehen insbesondere der Staatsregierung und Landesbehörden" gewünscht. Der Schutz der Menschen müsse klar "Vorrang vor Profit und wirtschaftlichen Interessen haben", betont er. Wer das Vorgehen der Behörden kritisiert, gefährdet ihm zufolge eine bessere Lebensmittelüberwachung. "Sie muss aber gestärkt werden. Das hat nicht zuletzt der Fall Wilke in Hessen gezeigt", sagt von Brunn.

Der verbraucherschutzpolitische Sprecher verweist darauf, dass im Verlauf des Listerienausbruchs, den Sieber verursacht haben soll, mindestens acht Menschen gestorben seien - "davon vier ursächlich an den Listerien", schreibt von Brunn. Den Behörden lägen zahlreiche Proben mit Listerien-Erregern vor, die in der Großmetzgerei hergestellt wurden und den gleichen seltenen genetischen "Fingerabdruck" wie bei den Erkrankten hätten. Nach dem Auslieferungsstopp habe der Ausbruch nach Angaben der zuständigen Behörden auch plötzlich geendet: "Damit ist meiner Meinung nach der Zusammenhang klar", meint von Brunn.

Darüber hinaus habe eine Anfrage des Abgeordneten an die Staatsregierung ergeben, dass bis März 2016 bei drei Eigenkontrollen von Sieber Listerien über dem Grenzwert gefunden worden seien. "Das wurde aber den Behörden offenbar nicht mitgeteilt", moniert der Abgeordnete. "Das halte ich für ein schwerwiegendes Versäumnis des Betriebes, der so Menschen massiv gefährdet hat." Von Brunn fordert deswegen eine stärkere Überwachung der Eigenkontrollen. Außerdem müssten seiner Meinung nach die Prüflabore bei der Meldung stärker in die Pflicht genommen werden und im Zweifel auch haften.