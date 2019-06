13. Juni 2019, 22:16 Uhr Nach Keimfund Chlorung von Ickinger Trinkwasser beendet

Das Berger Trinkwasser sowie das Wasser der Ickinger Ortsteile Dorfen, Attenhausen, Schlederloh und Obere Alpe muss nicht mehr gechlort werden. Das teilte die Gemeinde Berg am Donnerstag mit. Damit endet auch das Abkochgebot für das Wassers. Denn laut dem Gesundheitsamt Starnberg konnten in den jüngsten Analysen keine mikrobiologischen Verunreinigungen mehr festgestellt werden. Bis das Chlor in den Leitungen nicht mehr nachweisbar ist, könnten jedoch noch einige Tage vergehen, so die Gemeinde.