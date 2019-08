4. August 2019, 21:35 Uhr Nach Fund in Geretsried Verlorene Tasche gibt Polizei Rätsel auf

Die Polizei in Geretsried beschäftigt ein merkwürdiger Taschenfund. Ein Lasterfahrer hatte am Freitag gegen Mittag bei einer Pause an der B 11 auf Höhe Geretsried-Nord auf einem Parkplatz eine schwarze Fahrradtasche entdeckt und anschließend bei der Polizei abgegeben. Aufgrund des darin befindlichen Personalausweises konnte der Besitzer schnell ermittelt werden. Dieser gab bei der Abholung an, die Tasche bei einer Radltour von Vaterstetten nach Riem verloren zu haben. Wie die Tasche letztlich aber nach Geretsried gelangt ist, gibt der Polizei Rätsel auf. Unter der Telefonnummer 08171 / 93 5 10 nimmt die örtliche Polizeiinspektion entsprechende Hinweise entgegen. Bis auf einen Schlüsselbund war der Inhalt der Tasche vollständig.