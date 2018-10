15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Nach dem Scheitern der Geothermie Neue Wege zum Klimaschutz

Stadtwerke-Leiter Jan Dühring in der neuen Hackschnitzelanlage an der Adalbert-Stifter-Straße.

Stadtwerke Geretsried nehmen Hackschnitzelwerk in Betrieb

Das neue Hackschnitzel-Heizkraftwerk der Stadtwerke Geretsried ist noch nicht ganz fertig, aber mit einer Linie bereits in Betrieb gegangen: Seit vergangener Woche läuft der Gaskessel in der Anlage an der Adalbert-Stifter-Straße. Nach und nach sollen auch die übrigen Elemente in Gang gesetzt werden: das Blockheizkraftwerk und der eigentliche Hackschnitzelkessel. Alles in allem soll das Biomasse-Heizkraftwerk eine Leistung von 600 Kilowatt erbringen. Es soll das künftige Hallenbad versorgen, außerdem die Mittelschule, die Musikschule, die Stadtbücherei, das Jugendzentrum Saftladen, die Realschule, das Gymnasium, das TUS-Vereinsheim, das Schützenheim und das Eisstadion. Priorität hatte die Adalbert-Stifter-Mittelschule. Nachdem diese angeschlossen ist, heißt es aus dem Rathaus, würden nun sukzessive die anderen Einrichtungen folgen. Die Grundlast werde von einem Hackschnitzelkessel und zwei Blockheizkraftwerken erbracht; bei Verbrauchsspitzen und während der Wartung werde der weitere Gaskessel zugeschaltet. Die Anlage erzeuge die Wärme zu rund 60 Prozent klimaneutral aus Hackschnitzeln. Das Gebäude mit Pultdach, das noch nicht ganz fertig ist, hat eine Fläche von 18 mal 15 Meter und ist sieben Meter hoch.

Für die Stadt Geretsried war es nach dem Scheitern des Geothermie-Vorhabens bei Gelting wichtig, etwas Neues zu finden, womit ein Schritt zum Erreichen des selbst gesetzten Klimaschutzziels getan werden kann. Im Sinne der Bürgerstiftung Energiewende Oberland (EWO), der sie angehört, will sie bis zum Jahr 2035 unabhängig von fossilen Energieträgern werden. Der Ausstoß von Kohlendioxid sollte eigentlich, so der Beschluss vor sieben Jahren, bis 2020 um 40 Prozent gesenkt werden. Nun unternimmt die Stadt einen neuen Anlauf; sie hat gerade einen Energienutzungsplan in Auftrag gegeben.