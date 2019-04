25. April 2019, 22:15 Uhr Nach dem Brand Spenden für Notre Dame

Die Europa-Union im Landkreis will beim Wiederaufbau helfen

Nach dem verheerenden Brand in der 850 Jahre alten Kathedrale Notre Dame in Paris ist auch die Betroffenheit im Landkreis groß. Die Europa-Union Bad Tölz-Wolfratshausen sammelt deshalb nun Geld für den Wiederaufbau ein. "Wir haben uns entschlossen, einen öffentlichen Spendenaufruf an die Bevölkerung des Landkreises zu tätigen", sagt Alexander Lippert, der Chef des örtlichen Kreisverbands.

Die Spendenaktion soll bis zum 31. Mai laufen. Danach will die Europa-Union den gesammelten Betrag öffentlich bekanntgeben. Anschließend will der Verein das Geld in München an Pierre Lanapats übergeben, den französischen Generalkonsul in Bayern.

Wer spenden möchte: Bei der Sparkasse Bad Tölz ist unter der IBAN-Nummer DE89 7005 4306 0570 0283 08 ein Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Betreff "Spende Notre Dame" kann man dorthin Geld überweisen.