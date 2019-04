14. April 2019, 21:55 Uhr Nach dem Aus Penzberg baut Jobbörse für HAP-Mitarbeiter auf

Nach dem Bekanntwerden der Schließung von HAP will die Stadt Penzberg eine Jobbörse für jene Mitarbeiter aufbauen, die nun bei HAP ihren Job verlieren. Das teilt Bürgermeisterin Elke Zehetner mit. Freie Stellenangebote werden von Montag an auf der Homepage www.penzberg.de unter Aktuelles veröffentlicht. Betriebe und Firmen wenden sich per E-Mail an elke.zehetner@penzberg.de