26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Nach Allerheiligen Rathaus nimmt Brückentag

Die Geretsrieder Stadtverwaltung, die Stadtwerke und die Volkshochschule bleiben am Freitag, 2. November, geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Auch die Geretsrieder Stadtbücherei bleibt am Freitag zu. Dort wird der Brückentag genutzt, um mit den bereits angekündigten Modernisierungsarbeiten zu beginnen. Das städtische Museum weist zudem darauf hin, dass es am Donnerstag, 1. November, wegen des Feiertages Allerheiligen geschlossen ist; von Freitag an gelten dort wieder die üblichen Öffnungszeiten. Alle anderen städtischen Einrichtungen wie Bauhof, Wertstoffhof und Hallenbad sind ebenfalls zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.