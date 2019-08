Kreisheimatpflegerin Maria Mannes wird sich nach 15 Jahren in diesem Ehrenamt in den Ruhestand verabschieden. Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) fand am Freitag lobende Worte. Dass der Denkmalschutz im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen so gut aufgestellt ist, sei allein ihr Verdienst, sagte er. Wer der 77-jährigen Mannes nachfolgen wird, ist noch nicht bekannt. "Für mich war die Arbeit als Kreisheimatpflegerin ein echtes persönliches Anliegen", sagte sie am Freitag bei einer Pressekonferenz am Kloster Beuerberg. Zwar sei die Arbeit in diesem Bereich "ein streitbares Feld", so Mannes. Man müsse sich im Dienste der Denkmalpflege auch mal heftigeren Diskussionen stellen. "Ich habe diese Aufgabe aber immer gerne ausgeübt", so Mannes.