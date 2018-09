27. September 2018, 22:14 Uhr Myriam Kalipke Fahrscheinfreier Verkehr

Piraten

Die Fragen 1. Wie kann im Landkreis die Balance zwischen dem immer stärker werdenden Siedlungsdruck im Großraum München und dem ländlichen Charakter des Oberlands gewahrt werden? 2. Sollen die Geburtsabteilungen im Landkreis weiter zentralisiert werden, auf dem aktuellen Stand gehalten oder wieder dezentralisiert werden und wenn ja, wo und wie? 3. Die S-Bahn bis Geretsried soll frühestens 2028 fahren. Welche anderen Verkehrskonzepte wären zwischen Icking und Lenggries nötig? 4. Muss/soll/kann die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, was ist das Ziel? 5. Wie kann die Landwirtschaft naturverträglicher und tiergerechter werden? 6. Was sind die größten Probleme im Landkreis aus Ihrer Sicht (die größten Herausforderungen), und wie sollen sie behoben werden?

1) Statt Schlafdörfern "Stadt&Land - Hand in Hand": keine hemmungslose Ausweisung von gesichtslosen Baugebieten. Flächensparende Verkehrsplanung, Erhaltung der Dorfstrukturen, des wirtschaftlichen & kulturellen Lebens inklusive Einbindung der Hauskäufer in Brauchtum & Tradition, politische Teilhabe & intensive Nachbarschaftsbeziehungen in der dörflichen Öffentlichkeit, Sicherstellung der Akzeptanz der Landwirtschaft.

Myriam Kalipke ist Kommunikationsmanagerin. (Foto: Privat/oh)

2) Dezentralisiert - um die Trennung von Schwangerenvorsorge und Geburtenbetreuung zu beenden, für eine bessere neonatale Versorgung am Geburtsort und für mehr Chancen für die Hebammen.

3) Bis 2028 kann man keine Tunnel in den Boden stampfen, wie sie längerfristig in GAP oder STA helfen werden. In der Zwischenzeit: ÖPNV attraktiver gestalten. Anschluss-Sicherheiten herstellen, Taktvertrauen schaffen, Pilotregion für den fahrscheinfreien, umlagefinanzierte Nahverkehr.

4) Ich bin Pirat ... https://neustart.bayern/wahlprogramm-2018/100-mbit-fuer-alle/

5) Förderung der Direktvermarktung, lizenzfreies Saatgut, Förderung der Präzisionsmessung der Bodenqualität (zur Düngemitteleinsatzreduzierung), Digitalisierungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft wie zum Beispiel präzise Feuchtigkeitsmessungen durch schnelleres Internet, Bayernportal für alle erhobenen Daten vom Landwirt.

6) Wirtschaftliche Attraktivität in den Ortskernen, bezahlbarer Wohnraum, Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Fläche, Polizei vor Ort soll wieder Freund, Helfer und vor allem Nachbar sein.