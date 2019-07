25. Juli 2019, 21:46 Uhr Musikverein Eurasburg lädt ein Loisachfest am Stadl

Es ist schon Tradition: Immer am letzten Wochenende im Juli lädt der Musikverein Eurasburg zum Loisachfest ein. Los geht es also an diesem Samstag, 27. Juli, um19 Uhr am Stadl neben der Loisachbrücke in Baierlach. Bei Einbruch der Dunkelheit wird dort das große Loisachfeuer entzündet. Am Sonntag, 28. Juli, wird dann am Stadl von 14 Uhr an gefeiert. An beiden Tagen spielt die Blaskapelle Eurasburg, unterstützt von den Bläserklassen des Gymnasiums Geretsried und der Jugendkapelle Eurasburg/Beuerberg. Die beiden Nachwuchskapellen geben am Sonntag gegen 15 Uhr gemeinsam ein kleines Konzert. Auch die Jugend des Trachtenvereins Alpenblick Berg/Eurasburg ist dann mit dabei und zeigt ihr Können bei Volkstänzen und Plattlern. Weitere Programmpunkte: Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgestellt, es gibt eine Weißbierbar, am Samstagabend öffnet zu späterer Stunde wie jedes Jahr die Cocktailbar. Den Gästen werden natürlich auch alkoholfreie Getränke angeboten. Auf die Besucherinnen und Besucher warten Steckerlfisch, Leckeres vom Grill und Käse, am Sonntag gibt es selbst gebackene Kuchen und Torten zum Kaffee. Das Loisachfest findet bei jedem Wetter statt - das gilt für beide Tage. Der Eintritt ist frei.