Die Musikschule der Stadt Penzberg bietet wieder einen Veeh-Harfen-Kurs an. Viele Erwachsene haben den Wunsch, ein Instrument zu lernen, auch wenn sie keine Noten lesen können. Die leichte Spielweise der Veeh-Harfe, die durch das Unterlegen einer Schablone unter die Saiten das Musizieren sofort möglich macht, ist hervorragend geeignet, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. "Mitzubringen ist lediglich die Lust an der Musik", schreibt Musikschulleiter Johannes Meyer. Schnupperstunden finden immer dienstags von 18 Uhr an in der Bürgermeister-Prandl-Grundschule statt; Treffpunkt ist die Aula (Anmeldung erforderlich). Jeder Interessent hat die Möglichkeit, auf der Veeh-Harfe zu spielen.

Der Landwirt Hermann Veeh hat das inzwischen sehr beliebte Instrument entwickelt, da er es seinem mit dem Down-Syndrom geborenen Sohn ermöglichen wollte, eigenständig Musik zu machen.

SZ