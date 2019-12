Zu einem offenen Weihnachtssingen mit Wolfgang Schiwietz lädt die Musikschule Geretsried an diesem Montag, 2. Dezember, ein. Dazu sind alle Sängerinnen und Sänger willkommen, in den Pausen gibt es Punsch und Plätzchen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Beginn ist um 18 Uhr im Konzertsaal der Musikschule. Ein Nikolauskonzert mit Besuch des Nikolaus folgt am Mittwoch, 4. Dezember, 18 Uhr, in der Petruskirche. Die Leitung hat Sissy Mayrhofer. Dabei treten Mädchen und Buben aus der musikalischen Früherziehung auf. Der Eintritt ist frei.