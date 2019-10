Die Musikkapelle Holzhausen veranstaltet auch heuer wieder ihr traditionelles Herbstkonzert. Am 8. und 9. November wird die Kapelle in der Turnhalle Münsing auftreten. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 28. Oktober. Karten sind erhältlich im Getränke- und Gartenmarkt Graf am Kirchberg 16 in Münsing.

Musikalisch angeleitet werden die Blasmusikanten heuer erstmals von Elisabeth Hinterholzer. Die junge Frau aus Attenkam ist eine der wenigen Frauen überhaupt im Oberland, die einer Musikkapelle vorstehen. Mit ihren Anfang 20 gibt sie nun ihr Debüt als Dirigentin.

Hinterholzer hat als Neunjährige angefangen, Bariton zu spielen - der fehlte damals nämlich noch in der Musikkapelle Holzhausen. Vor drei Jahren legte sie ihre Dirigentenprüfung ab. Nun tritt sie die Nachfolge von Bernhard Ludwig Reiser an, unter dem sie lange gespielt hat, und schwingt nun selbst den Taktstock.