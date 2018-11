21. November 2018, 22:09 Uhr Musik Russische Verbundenheit

Petersquartett gibt zwei Freundschaftskonzerte

Seit fast 20 Jahren pflegen Musikanten aus der Region die Freundschaft zum russischen Petersquartett. Bevor sich die vier Gäste aus St. Petersburg am Sonntag, 25. November, zu ihrem traditionellen Freundschaftskonzert am Bergkramerhof in Wolfratshausen einfinden, machen sie am Donnerstag, 22. November, im Südlandkreis Station und geben zusammen mit Jugendlichen ein Konzert im Schloss Reichersbeuern. Gastgeber sind das Max-Rill-Gymnasium und die private Musikschule von Marcus Rummel und Natalya Panina-Rummel.

Das Programm gestalten der Oberstufenchor des Gymnasiums sowie Preisträger und neue Teilnehmer des Wettbewerbs "Jugend musiziert" aus Bad Tölz, Reichersbeuern, Lenggries und Holzkirchen. Das Petersquartett singt Volkslieder aus Russland, Musicalhits und deutsche Lieder, einige davon gemeinsam mit den jungen Musikern. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Beim bayerisch-russischen Freundschaftskonzert am Bergkramerhof treffen die Profisänger aus St. Petersburg am Sonntag, 25. November, wieder auf einheimische Musikanten. Mit von der Partie sind heuer die Irschenhauser Danzlmusi unter der Leitung von Hans Hess und der Gitarrist Olaf Rahm.

Auf dem Programm stehen neben bayerischen Klängen und russischen Volksweisen unter anderem Lieder aus der Wandervogelepoche und der Romantik. Die Moderation übernimmt traditionsgemäß der Ickinger Harfenspieler Hans Dondl. Beginn im Festsaal der Golfanlage Wolfratshausen-Bergkramerhof ist um 17 Uhr. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf unter Telefon 08171/4 19 10 oder info@gc-bergkramerhof.de sowie bei Schreibwaren Baumgartner im Rathaus Icking.