Musik macht mobil. Und hier in doppelter Hinsicht: Nicht nur, dass die Neue Philharmonie München (NPhM) sich im Zuge ihrer Herbst-Tournee von Rom über Tirol ins Münchner Umland musiziert. Das junge Orchester hat sich unter der Leitung von Kiril Stankow von der Reise auch zum Programm inspirieren lassen. Am Samstag, 28. September, werden in der Wolfratshauser Loisachhalle unter anderem Felix Mendelssohn Bartholdys vierte Symphonie, die "Italienische", und das Oboenkonzert des Münchners Richard Strauss zu hören sein. Den Solopart übernimmt Lennart Höger.

Seit 2005 bietet die Neue Philharmonie München ausgewählten Musikstudierenden die Möglichkeit, in einer intensiven Vorbereitungsphase mit erfahrenen Dozenten Orchesterliteratur zu erarbeiten. In den anschließenden Proben und den Konzerten sammeln die angehenden Musikerinnen und Musiker die dringend benötigte Erfahrung im Ensemble-Spiel. Künftige Berufsmusiker zu fördern war und ist eine der ideellen Säulen der Neuen Philharmonie. Im Laufe von nun beinahe 15 Jahren hat sich das immer wieder neu und immer international zusammengesetzte Orchester so zu einem Klangkörper mit beachtlichem Renommee entwickelt. Als semiprofessionelles Ensemble gehört das Flaggschiff des Ickinger Vereins Musikwerkstatt Jugend zu den festen Größen des musikalischen Lebens in München und Region. Großen Anteil daran haben die Konzerte, in denen neben jungen Solisten auch erfahrene Meister das Konzerterlebnis bereichert haben, so etwa Gilles Apap oder Meehae Ryo.

Detailansicht öffnen "Ich war gleich überzeugt von der Qualität des Orchesters", sagt Kiril Stankow, der im September mit der Neuen Philharmonie auf Reisen geht. Die Stationen:Latina, Rom, Sillian, Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck, München. (Foto: Veranstalter)

Wer die Konzerte der Neuphilharmoniker schon eine Weile verfolgt, weiß, dass sich dieses Orchester nicht mit Kleinkram zufrieden gibt. Zu den bevorzugten Werken der vergangenen Programme gehörten die Schwergewichte romantischer Symphonik: Strauss' "Don Juan" und "Till Eulenspiegel", Mahlers Fünfte, Tschaikowskys Sechste... Das hat auch auf Kiril Stankow Eindruck gemacht, den Dirigenten des Herbst-Projekts. Er hat die NPhM bei einem Konzert im Münchner Herkulessaal gehört. "Ich war gleich überzeugt von der Qualität des Orchesters", sagt Stankow, bis vor Kurzem Dirigent am Münchner Gärtnerplatztheater. Stankow kannte damals schon einige der Mitwirkenden, bei einem Gespräch mit Franz Deutsch, dem Vorsitzenden der Musikwerkstatt, ergab sich das Übrige.

Allerdings hatte Stankow damals schon Lust, das Repertoire des Orchesters ein bisschen anders aufzufächern, der Probenarbeit eine Facette hinzuzufügen. Denn natürlich profitiere ein Orchester davon, sich so hohe Ziele zu stecken wie die groß orchestrierten Strauss-Tondichtungen. Doch wie viel kann man in der relativ kurzen Probenzeit erreichen? Vor den Konzerten in Italien sind es dieses Mal nur etwa vier Tage zur Vorbereitung. Deshalb wollte er einmal ein Projekt verwirklichen, "wo alle hundert Prozent erreichen können", sagt Stankow.

Ganz bewusst habe er deshalb Stücke in kleinerer Besetzung vorgeschlagen. Der Anspruch ist dabei um kein Jota gesunken. Prokofjews notorisch heikle erste Symphonie soll aufgeführt werden. Die "Symphonie classique" ist Prokofjews Verbeugung vor Papa Haydn, von ihm hat sie die Leichtigkeit und Eleganz, die Helligkeit und den Charme, den unberechenbaren Humor. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Das macht es den Spielern nicht einfach. Rhythmische und spieltechnische Vertracktheiten kommen erschwerend hinzu. Doch Stankow wollte diese Perle des musikalischen Witzes schon immer dirigieren und fügt hinzu: "Wenn, dann mit diesem Orchester, das ist nämlich ein schweres Stück!" So der Dirigent, der bereits mit der Norddeutschen Orchesterakademie und dem Jugendsinfonieorchester Erfahrungen mit ambitionierten halbprofessionellen Orchestern sammeln konnte. Er weiß: "Gerade diese Orchester kommen außergewöhnlich gut vorbereitet zu den Proben und spielen mit großer Hingabe."

Detailansicht öffnen Lennart Höger ist Solistin Strauss' Oboenkonzert. (Foto: Veranstalter)

Diese Hingabe können sie perfekt einbringen in Mendelssohns Vierte, seine vitalste, temperamentvollste Symphonie. "Das lustigste Stück, das ich je gemacht habe", schreibt der Komponist 1831 an seine Familie. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Neapel und lässt sich von den Reiseeindrücken zu außergewöhnlich kontrastreicher Musik inspirieren. Die "Italienische" pendelt zwischen enthusiastischer Aufbruchsstimmung, neapolitanischem Trauerzug und wildem Saltarello-Tanz, dessen Melodie Mendelssohn angeblich in einem Wirtshaus in Amalfi aufschnappen konnte. Welches Stück wäre besser dazu geeignet, die Reisezeit ausklingen zu lassen?

Daneben steht das späte "Konzert für Oboe und kleines Orchester D-Dur" von Richard Strauss. Angeregt wurde es vom Solo-Oboisten des Philadelphia Orchesters, der als Soldat 1945 in Strauss' Wohnort Garmisch stationiert war. Strauss ging darauf ein und schuf eines seiner raffiniert-heitersten Werke und einen Prüfstein für jeden Solisten. Das Solo, diesen kurvenreichen, scheinbar durch keine Atmung zu störenden Oboen-Gesang, spielt der 1995 geborene Lennart Höger, ehemaliger Jungstudent in Würzburg und Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Trotz kleinerer Besetzung: Die Neue Philharmonie bietet auch in diesem Turnus ein exquisites Programm, das sie mit der ihr eigenen Frische zum Klingen bringen wird.

Samstag, 28. September, 20 Uhr, Loisachhalle, Wolfratshausen . wp1.neue-philharmonie-muenchen.de