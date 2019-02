21. Februar 2019, 21:36 Uhr Musik-Festival Kleines Jubiläum im Kursaal

Das zehnte Festival "Musikalisches Bad Heilbrunn" beginnt am Samstag, 23. März, im Kursaal des Ortes. Die Idee zu dieser Reihe entstand vor elf Jahren bei einem Gespräch mit erfahrenen Musikern und mit der Zustimmung der Gemeinde. So wurde am Samstag, 11. September 2010, von Rosi Rieker, Mitarbeiterin der Gästeinformation, das erste Musik-Festival eröffnet. Zuerst verteilt auf die örtlichen Gastronomien, werden heute fast alle Konzerte im Kursaal veranstaltet. Das Motto "Aus Liebe zur Musik" begleitet Rieker alljährlich bei den Ideen für die Konzertabende und ist ihr Leitfaden für alle Veranstaltungen. Abgesehen von ein paar Ausflügen ins Musik-Kabarett steht die Musik an oberster Stelle. Bis Ende 2018 hat Rieker 71 Konzerte verschiedener Genres organisiert, und bis auf ein Konzert hat sie selbst die Abendkasse, die Begrüßung und alles drumherum mit viel Liebe und Leidenschaft übernommen. Dabei wurden bisher etwa 6500 Gäste begrüßt. "Besondere Highlights wie Pippo Pollina, Michael Fitz, Martin Kälberer, Chris Columbus jetzt Vivek, Rita Kapfhammer, Hans Well & die Wellbappn und noch viele tolle, einmalige Künstler mehr haben das Musikalische Bad Heilbrunn wachsen lassen", sagt Rieker.

Am Samstag, 23. März, um 20 Uhr beginnt im Kursaal das zehnte Jahr mit der Band Ricky and the Balladeers aus München, die immer wieder gern nach Bad Heilbrunn kommt: ein Abend für Oldie-, Rock 'n' Roll- und Rock-Liebhaber zum Zuhören, Tanzen und Mitsingen.

Kartenvorverkauf bei der Gästeinformation Bad Heilbrunn Telefon 08046/323 oder per E-Mail info@bad-heilbrunn.de, Alle Konzert Termine unter www.bad-heilbrunn.de