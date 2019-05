24. Mai 2019, 22:08 Uhr Museum Penzberg Kunst, Wein und Käse

Dass ein Glas Wein hervorragend zum Kunstgenuss passt, wissen alle, die schon einmal die beliebte Reihe "Kunst und Wein" im Museum Penzberg besucht haben. Nun wird die gustatorische Palette um eine zusätzliche Note erweitert: Am Mittwoch, 29. Mai, gibt es nach einer Kurzführung durchs Museum nicht nur Wein, sondern auch Käse - und zwar Bio-Käse der Marke "Andechser Natur" von der Molkerei Scheitz. Dabei sind laut Veranstalter Käse und Wein "selbstverständlich aufeinander abgestimmt". Zudem begleitet eine echte Käse-Sommelière von Andechser die Verkostung mit ihrem Fachwissen rund um Geschmack und Herstellung ihrer Bio-Käsesorten. Bevor der kulinarische Teil des Abends startet, geht die Museumsleiterin Freia Oliv zusammen mit den Besuchern dem Geheimnis des Malers Werner Berg auf den Grund: Was bewegte den Künstler, der in München studierte, dem Großstadtleben den Rücken zu kehren und sich auf einen Bauernhof nach Kärnten zurückzuziehen? Was inspirierte ihn zu seinen ausdrucksstarken Bildern? Welche Verbindungen hatte er zum Expressionismus und dem Blauen Reiter? Die farbintensiven und plakativen Gemälde vom einfachen Landleben sowie die einprägsamen Grafiken können im Altbau des Museums erkundet werden. Der Abend dauert von 19 bis 21 Uhr und kostet inklusive Käse 14 Euro pro Person, das Glas Wein wird für Preise zwischen 3,50 und 5 Euro angeboten. Verbindliche Voranmeldung per E-Mail an museum@penzberg.de.