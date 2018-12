23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Museum Glentleiten Josef Bichler verabschiedet

Der Museumsreferent war zehn Jahre im Amt

Der bisherige Museumsreferent des Bezirks Oberbayern im Freilichtmuseum Glentleiten, Josef Bichler, ist verabschiedet worden. Der Schaftlacher war nach 15 Jahren zur Wahl des neuen Bezirkstags im September nicht mehr angetreten. Im Rahmen des Glentleitner Christkindlmarkts bedankte sich jüngst Museumsdirektorin Monika Kania-Schütz für das jahrelange Engagement Bichlers. Er übte als Bezirksrat das Amt des Referenten für die oberbayerischen Freilichtmuseen Glentleiten und Amerang zwei Wahlperioden lang aus, von 2008 bis 2018. Zu seinem Nachfolger ist in der Zwischenzeit der Krüner Bürgermeister und Bezirksrat Thomas Schwarzenberger bestimmt worden.

Der Museumsreferent ist Bindeglied zwischen dem Bezirkstag und dem Museum, durch sein Amt gehört er zur Vorstandschaft des Vereins Freundeskreis Südbayern, der das Freilichtmuseum Glentleiten finanziell und ideell unterstützt. In der jüngsten Vorstandssitzung des Glentleitner Fördervereins sagte Bichler, er bleibe selbstverständlich Mitglied im Freundeskreis und dem Museum freundschaftlich verbunden. Denn die Arbeit im Vorstand habe er immer als überaus positiv empfunden, die Chemie bei der Zusammenarbeit mit der Museumsleitung habe gestimmt. Motiviert sei er besonders durch seine emotionale Bindung zur ländlichen Region gewesen. Die weitere Entwicklung würde er gespannt weiter verfolgen, er freue sich, mitzuerleben, wie der "Starkerer Stadel" in ein museumspädagogisches Zentrum verwandelt würde, womit die Vermittlungsarbeit im Museum weiter gestärkt werde. Als ehemaligem Lehrer liege ihm das Thema Bildung besonders am Herzen.

Für seine Unterstützung und seinen Einsatz dankte Museumsdirektorin Kania-Schütz herzlich. Gerade bei der Verwirklichung des neuen Eingangsgebäudes, das im März 2018 in Betrieb genommen werden konnte, habe Bichler in den politischen Gremien intensiv geholfen, die Weichen richtig zu stellen. Seine Bezirkskollegen habe er von der Notwendigkeit eines Neubaus überzeugt.