Die grüne Tafel im Klassenzimmer der 4b der Penzberger Grundschule in der Birkenstraße wechselt mal eben die Farbe. Auf weißem Hintergrund stehen plötzlich Aufgaben in roter Schrift. Kreide und Schwamm sind dafür nicht nötig - es genügt ein Klick. Die Stadt Penzberg hat jetzt öffentlich präsentiert, was sie schon in den Sommerferien an der Grundschule hat einrichten lassen: Touchscreens in allen 15 Klassenzimmern und den beiden Mehrzweckräumen. Gekostet hat das Projekt 225 000 Euro, davon konnten 81 000 Euro durch Fördergeld gedeckt werden. Auch für die Bürgermeister-Prandl-Schule gibt es Überlegungen, diese Art von Digitalisierung umzusetzen. Interaktive Flachbildschirme sollen die Medienkompetenz der Kinder schulen.

Obwohl die Hälfte der Klasse 4b noch kein eigenes Handy besitzt, sind alle mit der Funktion eines Touchpads vertraut. Die Kinder freuen sich über ihre neue Tafel, deren Bedienung ihnen leichtfällt. Auch Klassenlehrer Matthias Mackner antwortet auf die Frage, ob ihm die neue Installation Spaß mache: "Absolut!" Er habe sich schon in den Sommerferien darauf gefreut und konnte motiviert in das neue Schuljahr starten. Zu Beginn seien allerdings nicht alle Kollegen von der Idee eines digitalisierten Klassenzimmers begeistert gewesen, sagt er. Manche hätten gefürchtet, technische Schwierigkeiten könnten den Unterricht stören. Aber nun seien alle zufrieden, sagt Mackner. Außerdem gingen die jüngeren Kollegen den älteren bei der Bedienung zur Hand, und es habe einen Einführungskurs gegeben.

Im Unterricht zeigen sich die vielfältigen Möglichkeiten des Touchscreens. Mackner hat eine Tabelle mit den vier Fällen der deutschen Sprache entworfen. Nach und nach ordnen die Schülerinnen und Schüler die Kontrollfragen - zum Beispiel "Wer oder was ist das?" für den Nominativ - den passenden Fällen zu, per Fingerdruck. Auch für Mathe ist ein Tafelbild vorbereitet. In der oberen Hälfte des Bildschirms stehen rote Aufgaben auf weißem Hintergrund, das rote Feld unten ist noch leer, dazwischen befindet sich ein grünes "Zauberlösungsfeld". Nachdem die Kinder eine Aufgabe gelöst haben, ziehen sie diese anschließend in das untere rote Feld. Plötzlich erscheint dort das Ergebnis. "Ein Zaubertrick", sagt Bürgermeisterin Elke Zehetner und lacht. Dieser Zauber ist allerdings nicht nur der Technik, sondern auch der Kreativität von Matthias Mackner zu verdanken. Denn eigentlich hat er die Aufgaben in Rot und die Lösungen in Weiß geschrieben, und je nachdem, auf welchem farbigen Hintergrund sich das Kästchen gerade befindet, ist eben nur eins von beiden sichtbar.

Solche Aktivitäten lockern den Unterricht auf, aber es gibt auch die klassische Whiteboard-App. Hier kann zwischen Rechenkästchen und Zeilen zum Schreiben gewählt werden - mit einem Touchpen. Die Mädchen und Jungen haben Routine. Wenn ihnen die Kästchen zu klein sind, zoomen sie das imaginäre Blatt heran, wenn sie sich verschrieben haben, nutzen sie die Funktion eines Radiergummis, zum Unterstreichen wechseln sie per Klick die Schriftfarbe. Sogar ein Lineal kann aufgerufen werden. "Und wenn wir ein längeres Lineal wollen, dann machen wir es einfach länger", sagt Mackner und zieht das virtuelle Lineal mit seinen Fingern auseinander.

Am meisten Anklang findet bei den Kindern die Möglichkeit, auf dem HD-Format mit eingebautem Lautsprecher Youtube-Filme anzuschauen, zum Beispiel den Vier-Fälle-Rap. Ihr Traum für die Zukunft sind Notebooks für jeden Einzelnen, aber bis dahin erkunden sie mit Freude ihre neue digitalisierte Tafel.