3. September 2018, 22:08 Uhr Münsinger Politik Entscheidung im Oktober

Beim Wettbewerb zum Wohnstift in Ambach sind noch Fragen offen

Eine Entscheidung über den Wettbewerb zum Wohnstift in Ambach wird erst in der übernächsten Sitzung fallen. Das kündigt der Münsinger Bürgermeister, Michael Grasl (FW), in einer Pressemitteilung an. Voraussichtlich Anfang Oktober dieses Jahres rechnet Grasl mit dem Beschluss. "Zunächst möchte sich der Gemeinderat nach einer fünfwöchigen Sitzungspause austauschen und verbleibende Fragen klären. Erst dann wird voraussichtlich im Oktober öffentlich diskutiert", erklärt Grasl. Die Augustsitzung in der Urlaubszeit sei dafür nicht in Betracht gekommen.

Das "Kuratorium Wohnen im Alter" (KWA) hatte 2016 den Großteil vom Grundstück des früheren Sanatoriumsgeländes gekauft und wollte darauf etwa 80 Wohnungen bauen. Münsing hatte daraufhin ein Verfahren gestartet, in dem vier Architekturbüros ihre Entwürfe vorgelegt haben. Zwei kamen in die engere Wahl - einer des italienischen Designers Matteo Thun mit rechteckigen Langhäusern sowie pavillonartige Bauten aus dem Greifenberger Büro Beer Bembé Dellinger.

Die Bürgerbeteiligung im Anschluss an die Vorstellung der beiden favorisierten Entwürfe habe Gelegenheit zur Meinungsäußerung geboten, schreibt Grasl. Das Verfahren sei transparent kommuniziert und professionell von einem neutralen Fachbüro moderiert worden. Der aktuell wieder von einzelnen Bürgern angeregte "Runde Tisch" ist jedoch nach Ansicht Grasls nicht mehr zielführend. "Vor allem birgt die Festlegung auf einen begrenzten Personenkreis erneutes Verunsicherungspotenzial", sagt der Rathauschef. Der Gemeinderat sei dafür gewählt, nach einem jahrelangen Austausch von Argumenten und vielen Jahren des Stillstands auf diesem Areal endlich Entscheidungen zu treffen.

Münsing wird laut Grasl mit den direkten Nachbarn im Gespräch bleiben und eine Gesamtabwägung vorbereiten. "Es gibt viele Bürger, die diesen Prozess mittlerweile positiv und auf einem richtigen Weg sehen" schließt der Bürgermeister.