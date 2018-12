23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Münsinger Konzerte in der Weihnachtszeit Besinnliche Töne

"Hoamat is koa Ort, Hoamat is a Gfui", schreibt die bereits vor 160 Jahren gegründete Musikkapelle Münsing auf ihrer Homepage. Und genau dieses Heimatgefühl will die Kapelle traditionell auch wieder an den Weihnachtsfeiertagen vermitteln. Die Weihnachtskonzerte der Münsinger Blasmusikanten erfreuen sich großer Beliebtheit, das dürfte auch in diesem Jahr nicht anders sein. Nach einem Exkurs in die klassische Blasmusik wie zum Beispiel der "Ouvertüre 1812" des russischen Komponisten Tschaikowski, die den Sieg in den Napoleonischen Kriegen 1812 darstellt, will man sich im zweiten Teil ausführlich der traditionellen heimatlichen Blasmusik widmen. Die beiden Weihnachtskonzerte finden am Mittwoch, 26. Dezember, und am Donnerstag, 27. Dezember, in der Turnhalle im Gemeindezentrum Münsing statt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten können an der Abendkasse erworben werden. Außerdem spielt die Blaskapelle Münsing am Samstag, 29. Dezember, ihr Silvesterkonzert im Martinsstadel in Zorneding (Beginn 20 Uhr). Das "Neujahranspielen" folgt jeweils von 9 Uhr an am Montag, 31. Dezember, in Ammerland und am Dienstag, 1. Januar, in Münsing.