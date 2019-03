4. März 2019, 22:00 Uhr Münsinger Infrastruktur Der Ausbau kommt später

Den Bürgermeister verärgern verzögerte Straßenprojekte

Von Benjamin Engel, Münsing

Verärgert reagiert Münsings Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler), dass sich wichtige Straßenbauprojekte in der Gemeinde verzögern werden. "Wir können uns dass nicht so gefallen lassen, dass wir ständig vertröstet werden", sagt er. Betroffen ist die Staatsstraße Richtung Allmannshausen beziehungsweise nach Holzhausen sowie die Kreisstraße nach Degerndorf.

Entlang der Staatsstraße zwischen Münsing und Allmannshausen in der Nachbarkommune Berg konnte im Vorjahr zwar ein Radweg fertig geteert werden. Doch die Strecke endet nach zwei Kilometern in Weipertshausen. Um den Radweg bis Allmannshausen weiterzuführen, was Münsing und Berg wollen, müsste das Staatliche Bauamt die Staatsstraße durch den Wald ausbauen. Doch die Behörde hat angekündigt, das Projekt erst 2021 realisieren zu können. Wie Bürgermeister Grasl erläuterte, sei der Grunderwerb noch nicht abgeschlossen. Das habe das staatliche Bauamt bei einem Termin in Weilheim mitgeteilt. Damit verschöbe sich der Ausbau der Staatsstraße von Münsing nach Holzhausen auf das Jahr 2022.

Allerdings ist dieses Projekt umstritten. Der Schauspieler Thomas Darchinger hatte sich schon 2016 dafür eingesetzt, den Charme der Verbindungsstraße in den Münsinger Ortsteil Holzhausen zu erhalten. Für seinen Einsatz hatte er Unterstützer gewonnen. Doch für Bürgermeister Grasl ist die Straße kein Aushängeschild der Kommune. Manche behaupteten die Strecke sei romantisch. Die Straße voller Risse und Schlaglöcher könnte aber auch als strapazierend für Rücken und Bandscheiben bezeichnet werden. Zudem sprach Grasl von einer bestandsorientierten Sanierung.

Ebenso verzögern wird sich die nicht minder umstrittene Sanierung der Kreisstraße TÖL 20 von Münsing nach Degerndorf. Ursprünglich hatte das Staatliche Bauamt laut Grasl angekündigt, 2019 mit dem Projekt beginnen zu wollen. Doch das werde nach neuestem Stand erst im Jahr 2020 geschehen. Das Staatliche Bauamt habe argumentiert, dass es zu wenig Personal und zu wenig finanzielle Mittel gebe, um schneller voranzukommen. "Wir sind nicht zufrieden damit und geben uns nicht zufrieden", sagt Bürgermeister Grasl. Im Landtag habe die Kommune bereits protestiert.