26. Juni 2019, 22:26 Uhr Münsinger Gemeinderat "Vertrauen geschwunden"

Statt in Holz sind die oberen Stockwerke des Ambacher Seniorenwohnstifts in Massivbauweise geplant. Das wird kritisiert

Von Benjamin Engel, Münsing

Viele Bäume, Villen und Bauernhöfe prägen den kleinen Ort Ambach am Ostufer des Starnberger Sees. Seit Jahren sind die Pläne bei Anwohnern umstritten, dort ein Seniorenwohnstift mit 80 Wohnungen zu bauen. Nun hat viele Gemeinderäte überrascht und empört, dass das Unternehmen "Kuratorium Wohnen im Alter" (KWA) die Anlage in Massivbauweise mit viel Beton errichten will. Noch im Herbst hatte Architekt Matteo Thun damit geworben, die oberen Stockwerke in Holzfertigbauweise zu planen. Für sein Konzept hatten im vergangenen November mehr als zwei Drittel der Gemeinderäte gestimmt.

Sichtlich enttäuscht reagierte am Dienstag Umweltreferentin Christine Mair (Wählergruppe Münsing). "Das Vertrauen ist bei mir geschwunden", sagte sie. "Ich kämpfe für den Holzbau. Das war ein wesentliches Kriterium für Thun zu stimmen." Ihrer Kritik schlossen sich einige Gemeinderäte an. Matthias Richter-Turtur (Wählergruppe Ammerland) fühlte sich hintergangen. CSU-Gemeinderat Thomas Schurz betonte, dass eine ökologische Holzbauweise ein wesentliches Entscheidungskriterium gewesen sei. "Die Kosten interessieren mich gar nicht", erklärte er.

Damit hatte Gerhard Schaller, Geschäftsführer des KWA-Baumanagement, argumentiert. Im Geschosswohnungsbau sei ein Holzbau wegen der Brand- und Lärmschutzauflagen schwierig zu realisieren und teurer. "Es war nie explizit dargelegt, dass es ein Holzbau werden würde", sagte er. Mit dieser Aussage stieß er im Gemeinderat auf Widerworte.

Auf dem Areal der früheren Wiedemann-Kurklinik soll das Seniorenwohnstift entstehen. Wie die Gebäude auf dem Grundstück am nordwestlichen Ortseingang aussehen sollen, stellte Gerhard Schnell von Thuns Büro dar. Demnach orientiere sich die Konzeption an den Bestandsbauten, um die schützenswerten Bäume zu erhalten. Das Prinzip für jedes der sechs Gebäude am Hang sehe ein mit Naturstein verkleidetes Sockelgeschoss und zwei holzverkleidete Stockwerke darüber vor. Die Fassade werde mittels Lamellen strukturiert und wirke so filigraner. Auf der Schwimmbadebene entfalle eine Wand. Damit würden Ausblicke möglich und das Gebäude integriere sich besser in die Landschaft.

Zwei Wohnungen unterhalb des Straßenniveaus des Simetsgbergwegs im Osten werden nun im um einen Meter erhöhten Kopfbau untergebracht. Schnell erläuterte zudem, dass es eine zusätzliche Garagenebene geben werden. "Das gab es im Wettbewerb noch nicht."

Kontrovers diskutierten die Gemeinderäte die Bitte, eine mehr als 100 Jahre alte Thuje entfernen zu dürfen. Für das erhaltene historische Waldschlösschen sei diese Baumart typisch, argumentierte Ursula Scriba (Bürgerliste). Zur Bauzeit hätten sich die Villenbesitzer vielfach solche Thujen an den Starnberger See geholt. Die Kommune fordert nun vom Bauherren, einen Gestaltungskatalog vorzulegen. Eine Ostansicht vom Simetsbergweg ist gewünscht, um die Bepflanzung zu veranschaulichen. So soll der Bauherr nun darstellen, wie etwa die Dachdeckung aussehen soll. Die Pläne für einen Massivbau haben offenbar auch die Verwaltung überrascht. "Holzbauweise war ein klares Kriterium", sagte Bürgermeister Michael Grasl (FW).