8. Februar 2019, 21:46 Uhr Münsinger Gemeinderat Bürgerhaus kostet zwölf Millionen Euro

Von Benjamin Engel, Münsing

Allein für das neue Bürgerhaus muss die Kommune mit Kosten von mindestens zwölf Millionen Euro rechnen. Von dieser Summe sprach Bürgermeister Michael Grasl (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Für die Projektsteuerung braucht die Kommune Unterstützung. Laut Bauamtsleiter Stephan Lanzinger soll ein Büro etwa helfen, die Kosten zu schätzen und zu berechnen oder die Bestandsunterlagen zusammenzustellen. Alle für das Projekt erforderliche Zuarbeit könne die Kommune nicht leisten. Der Gemeinderat beschloss ein Honorar in Höhe von 240 000 Euro für ein Büro. Zudem hat das Gremium die M & P Ingenieurgesellschaft München GmbH beauftragt, ein Baugrundgutachten zu erstellen. Das wird etwa 28 500 Euro kosten. Die Kommune hatte 2008 das Grundstück mit dem Pallaufhof schräg gegenüber der Kirche gekauft. Anstelle des lang gezogenen Baukörpers soll das Bürgerhaus mit Veranstaltungssaal und Rathausverwaltung entstehen. Der Siegerentwurf aus einem Wettbewerb von "Peck.Daam Architekten" greift die traditionelle Form des Einfirsthofs auf. Im Saal lassen sich die Glaselemente öffnen. So sollen auch Freiluftveranstaltungen möglich sein.