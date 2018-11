13. November 2018, 21:48 Uhr Münsing Zerkratztes Auto und handschriftliche Drohung

Eine unschöne Überraschung hat am Sonntagnachmittag eine Münchnerin erwartet, als sie in Ambach zu ihrem geparkten Wagen zurückkehrte. Ihr Auto war erheblich zerkratzt, der Schaden beträgt laut Polizei etwa 3000 Euro. Obendrein hat jemand, mutmaßlich der Täter, an der Windschutzscheibe einen handgeschriebenen Zettel angebracht. Nach Angaben der Polizei stand darauf die Botschaft: "Wenn sie um 16 Uhr noch hier stehen, lasse ich sie abschleppen. Polizei war schon da!" Die 43-jährige Frau hatte ihr graues Fahrzeug allerdings an einem ausgewiesenen Parkplatz in der Ambacher Holzbergstraße abgestellt, in der Zeit von 13 bis 16.15 Uhr. Die Polizei Wolfratshausen ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 08171/42110 entgegen.