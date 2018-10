9. Oktober 2018, 21:51 Uhr Münsing Ortswerkstatt zum Dorfkern

Für Sanierungsmaßnahmen in den Ortskernen arbeiten Münsing und die Nachbargemeinde Eurasburg zusammen. Themen wie Barrierefreiheit, die Gestaltung öffentlicher Freiflächen, Geh- und Radwege spielen eine Rolle. Beide Kommunen wollen dafür das Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" nutzen. Zu Beginn des Prozesses sind in Münsing erstmals die Anwohner in einer öffentlichen Ortwerkstatt gefragt. Sie findet an diesem Mittwoch, 10. Oktober, im Gemeindesaal statt (Beginn: 19 Uhr).

Derzeit erstellt die Arbeitsgemeinschaft Raab +Kurz ein interkommunales Entwicklungskonzept. Deren Mitarbeiter haben Vorschläge zu Anforderungen und möglichen Maßnahmen entwickelt. Damit soll die Basis gelegt werden, um Fördermittel abrufen zu können. Wie Bürgermeister Michael Grasl (FW) sagt, sei Schwerpunkt der Ortswerkstatt, die Ausgangssituation zu bewerten. Zudem sollten die Erkenntnisse und Vorschläge der Planer diskutiert, vertieft und abgestimmt werden. Pauline Kurz-Müller und Andreas Raab und von der Arbeitsgemeinschaft werden die Ortswerkstatt moderieren.