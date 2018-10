14. Oktober 2018, 10:32 Uhr Münsing Motorradfahrer bei Unfall getötet

Folgenschwere Kollision nahe dem Ambacher Erholungsgelände

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Wolfratshausen ist am Samstagnachmittag bei einem Unfall zwischen Münsing und Seeshaupt ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ihn ein 73-jähriger Münsinger, der die Straße mit seinem Wagen von einem Feldweg aus überquerte, übersehen. Das Motorrad ging in Flammen auf. Der Fahrer konnte nicht gerettet werden, er verstarb noch an der Unfallstelle, auf der Staatsstraße 2065, kurz vor dem Ambacher Erholungsgelände. Der 29-jährige Sozius wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht; ebenso der verletzte Autofahrer. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein beauftragter Gutachter war zur Analyse des Unfallhergangs am Unfallort. Viele Erholungssuchende, die das schöne Wetter am Samstag noch einmal nutzten, um in Ambach am See spazieren zu gehen, kamen an dem brennenden Motorrad vorbei, andre sahen und hörten vom See aus den Rettungshubschrauber, der in der Nähe landete.