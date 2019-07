31. Juli 2019, 22:00 Uhr Münsing Ausbau der Straße nach Degerndorf

Zwischen 5. August und Ende November führt das Staatliche Bauamt Weilheim den Ausbau der Kreisstraße TÖL 20 zwischen Degerndorf und Münsing im ersten Bauabschnitt durch. Der Bauabschnitt umfasst dabei die Ortsdurchfahrt von Degerndorf vom Abzweig der Dorfstraße auf Höhe der Firma Holzer bis zur Einmündung Lothgasse nördlich des Baustoffhandels Graf. Bei den Arbeiten sollen die Fahrbahn, die Straßenentwässerung und die Randeinfassungen vollständig erneuert werden. Im Auftrag der Gemeinde Münsing soll anschließend der Gehweg samt Hochbord an der Ortsdurchfahrt erneuert und in den Hauserweg hinein verlängert werden. Für die Arbeiten muss die Straße komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt von Degerndorf aus über Eurasburg/Achmühle und Wolfratshausen nach Münsing. Der Schulbusbetrieb wurde umorganisiert und ist zum neuen Schuljahr gesichert. Die Kosten der Straßensanierung belaufen sich auf 3,2 Millionen Euro und werden vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit Zuschüssen des Freistaates Bayern getragen. Die Gemeinde Münsing trägt die Kosten für die Erneuerung des Gehwegs in Höhe von etwa 45 000 Euro.