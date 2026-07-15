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TrockenheitWeniger Wasser für die Isar: Reserve im Sylvensteinspeicher reicht noch 45 Tage

Lesezeit: 2 Min.

Der Sylvensteinspeicher ist nur noch zu 47 Prozent gefüllt. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim reagiert.
Der Sylvensteinspeicher ist nur noch zu 47 Prozent gefüllt. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim reagiert. Manfred Neubauer

Seit April sinkt der Wasserstand Meter um Meter. Mittlerweile ist der Speichersee halb leer – und das Wasserwirtschaftsamt dreht den Hahn weiter zu.

Von Stephanie Schwaderer, Lenggries

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Er sieht aus, als hätte man ihm den Stöpsel gezogen: Der Sylvensteinsee zieht sich Tag für Tag ein Stück weiter zurück, die Uferstreifen wachsen und wachsen. Aktuell liege der Wasserstand fünf Meter unter der normalen Sommer-Stauhöhe von 750 Metern über dem Meeresspiegel, erklärt Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim. „Aber dafür ist der Speicher ja da.“

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