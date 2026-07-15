Seit April sinkt der Wasserstand Meter um Meter. Mittlerweile ist der Speichersee halb leer – und das Wasserwirtschaftsamt dreht den Hahn weiter zu.

Er sieht aus, als hätte man ihm den Stöpsel gezogen: Der Sylvensteinsee zieht sich Tag für Tag ein Stück weiter zurück, die Uferstreifen wachsen und wachsen. Aktuell liege der Wasserstand fünf Meter unter der normalen Sommer-Stauhöhe von 750 Metern über dem Meeresspiegel, erklärt Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim. „Aber dafür ist der Speicher ja da.“