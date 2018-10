10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Möbelhaus-Eröffnung Zehntausende Besucher erwartet

Das neue XXXLutz-Möbelhaus eröffnet am Donnerstag im Wolfratshauser Gewerbegebiet. Während der viertägigen Eröffnungsphase bis einschließlich Sonntag, 14. Oktober, wird dort mit Zehntausenden Besuchern gerechnet. Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, wurde ein Verkehrskonzept entwickelt. Da das Parkhaus gegenüber dem Einrichtungshaus am Hans-Urmiller-Ring rasch belegt sein dürfte, wurden weitere Stellflächen angemietet. Diese befinden sich wenige hundert Meter entfernt. Zahlreiche Hinweisschilder und Einweiser werden den Parkplatzsuchenden den richtigen Weg bedeuten, teilt die Polizei mit. Um Stau zu vermeiden, gibt es zudem eine "bedarfsorientierte Sperrung" der Zufahrt zum Parkhaus vom Kreisverkehr aus (Richtung McDonald's) und eine Einbahnregelung am Hans-Urmiller-Ring. Die Polizei Wolfratshausen bittet in den kommenden vier Tagen, die Hinweisschilder auf Parkplätze zu beachten, den Anweisungen der Parkplatzeinweiser zu folgen. "Halten Sie sich an die Verkehrsregelung", heißt es in der Mitteilung. "Nehmen Sie Rücksicht aufeinander."