In einem Schreiben fordern die Grünen den Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller (CSU) auf, über die Installation der neuen 5 G-Mobilfunkmasten in der Stadt zu informieren. Dies soll, so die Grünen, im öffentlichen Teil einer der nächsten Stadtratssitzungen geschehen. Die Grünen wollen wissen, was Müller über Pläne von Mobilfunkbetreibern weiß, 5 G in Geretsried zu installieren, ob bereits Standorte für Sendemasten bekannt und ob solche in Bebauungsplänen der Stadt ausgewiesen sind - und falls ja, dann wo. Außerdem soll Müller mitteilen, mit welchen Maßnahmen die Belastung der Bevölkerung durch den 5 G-Mobilfunk möglichst gering gehalten werden soll. Und auch, welche Geretsrieder Firmen an der Einführung von 5 G interessiert sind.