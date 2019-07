23. Juli 2019, 22:05 Uhr Mobil in Icking Konzept gegen Schulstau

Gemeinde Icking gibt Verkehrsplanung in Auftrag

Das Wort von der Isartalgemeinde suggeriert Weite, Grün und Luft. Doch die Realität sieht in Icking anders aus, vor allem außerhalb von Ferienzeiten morgens und mittags rund um das Schulzentrum. Dutzende Autos fahren dann oft zu schnell durch die schmalen Straßen, bleiben stehen, blockieren andere. Kurzum eine enervierende Blechlawine, die sich durch die engen Wohnstraßen und Zufahrtswege der Schulen wälzt. Die Belastung und auch die potenzielle Gefahr dieser Situation wird in der Kommune schon lange diskutiert, eine Bürgerinitiative hat sich deshalb gegründet und in der jüngsten Bürgerversammlung wurde schließlich ein Verkehrskonzept gefordert.

Ein solches hat der Gemeinderat inzwischen beschlossen und nun in seiner jüngsten Sitzung am Montag auch in Auftrag gegeben. Höchst knapp mit einer Stimme Mehrheit soll dieses zunächst für den erweiterten Schulbereich erarbeitet werden, also inklusive der Zufahrtsstraßen Ulrichstraße, Wadlhauser Straße, Wenzberg, Talberg und Ludwig-Dürr-Straße. Erst in einem zweiten Teil soll es dann um die weiteren Straßen der Gemeinde gehen. An der Gesamtsumme von etwa 37 500 Euro brutto ändert dies nichts, auch wenn zunächst nur etwa 25 000 Euro für die Schulsituation und die restliche Summe dann für die weiteren Teile Ickings anfallen. Für das Geld gibt es ein Erschließungskonzept mit Eltern-Schüler-Befragung und eine Verkehrskonzeption für bis zu zwei Varianten. Etwa vier bis sechs Monate sind für die Erarbeitung des Konzepts seitens des Ingenieurbüros angesetzt, kündigte Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI) an. Allerdings wird erst nach den Sommerferien damit begonnen werden.

Grundsätzlich begrüßten alle Ickinger Gemeinderäte den konkreten Schritt, dem Verkehrschaos in der Kommune per Konzept Herr zu werden. Allerdings gingen die Meinungen auseinander, ob es nicht sinnvoller sei, gleich die gesamte Kommune im Blick zu haben und zu überplanen, damit Brennpunkte nicht einfach nur verlagert würden. "Im Prinzip finde ich die Zweiteilung nicht schlecht", sagte jedoch die Rathauschefin. Ähnlich sah das Verena Reithmann (UBI): "Unser Hauptfokus ist das Schulumfeld. Das andere soll nicht hinten runterfallen, aber so lässt sich ein Verkehrsplaner auch mal kennenlernen. Und wenn es nicht funktioniert, dann sind wir nicht voll ins Wasser gesprungen, sondern können uns für den zweiten Teil was anderes überlegen."

Julian Chucholowski (SPD) schlug vor, einen Runden Tisch mit Planer, Gemeinderäten, Bürgerinitiative und Bürgern zu installieren, damit diese "ihre ortsbezogenen Erfahrungen einbringen können und der Planer nicht bei null anfangen muss". Georg Frech (CSU) hingegen empfahl, genau das nicht zu tun: "Vielleicht hat er ja gerade deshalb frische Ideen."