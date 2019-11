In diesen Tagen, da allseits der Kommunalwahlkampf Fahrt aufnimmt, ist es gut und richtig, wenn sich die Kandidaten hinter einer gemeinsamen, leicht zu intonierenden und schnell im Gedächtnis haftenden Parole versammeln. Das stärkt den Teamgeist und verheißt uns Wählern: Da tritt eine Truppe auf den Plan, die kompromisslos ist in ihrem Vorsatz, das Los eines Gemeinwesens zum Besseren zu wenden. Wo würde man solche Kämpfer sehnlicher begrüßen als im Wolfratshauser Stadtrat, dem böse Zungen nachsagen, er handle nicht immer übereilt?

Das hat die hiesige Bürgervereinigung (BVW) zum Glück erkannt, und so steigt sie mit dem zukunftsweisenden Schlagwort "WORwärts" in den Ring - unverkennbar eine Anspielung auf das phonetisch fast gleichlautende SPD-Organ "Vorwärts". Das ist griffig und gewiss einfallsreich, zumal bedeutende Autoren wie Kurt Tucholsky für das Blatt geschrieben haben. Nur: Das ist lange vorbei, und vergleichbare Lichtgestalten findet man in der Bürgervereinigung derzeit auch nicht. Ganz abgesehen davon, dass man sich nicht ausgerechnet am Schicksal einer zwar einst fortschrittlichen, aber längst ums Überleben ringenden Partei orientieren sollte.

Aus demselben Grund würden wir auch von dem erweiterten Kampfruf "WORwärts immer, rückwärts nimmer" abraten. Das konnte trotz zittriger Stimme keiner so überzeugend der Menge zurufen wie der schlohweiße Staatsratsvorsitzende Erich Honecker. Aber ach: Der ist vor drei Jahrzehnten schon unehrenhaft abgetreten, was in diesen Tagen deutschlandweit mit großem Jubel gefeiert wird.

Resümee: Mit den Parolen von Verlierern in den Wahlkampf zu ziehen, empfiehlt sich gar nicht. Bodenständigkeit, Realitätssinn und Ehrlichkeit kommen besser an. Unter diesem Vorzeichen schlagen wir der Bürgervereinigung einen Wahlkampf-Appell vor, der die politische Dynamik in Wolfratshausen glaubwürdiger widerspiegelt: "BVW. Wir stehen zusammen!"