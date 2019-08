6. August 2019, 22:10 Uhr Mitten in Wolfratshausen Wo der Verfall zu Hause ist

Eine Dachmarke für Wolfratshausen? Die liegt doch geradezu auf der Straße!

Kolumne von Felicitas Amler

Einige der berühmtesten Stätten der Welt sind Ruinen. Bröckelnder Putz, olle Steine, Trümmer von Fassaden - dergleichen ist ja oft von grandios pittoreskem Reiz. Das Forum Romanum, Pompeji, der Tempel von Delphi, das Heidelberger Schloss - einzigartige Attraktionen, von Besuchern überlaufen, zigtausendfach fotografiert, imageprägend für ganze Regionen. Und nun hat endlich auch Wolfratshausen seine eigene kleine Ruine. Aber was macht die Stadt daraus? Nichts!

Zerborstene Fenster, verblassende Schriftzüge, Säulenrelikte und Fragmente naiver Wandbemalungen: Das Isar-Kaufhaus in bester Altstadtlage schreit danach, beworben zu werden. Als romantische Ruine des Kommerzes, als malerisches Symbol des niedergehenden Einzelhandels, als absolut alleinständiges Wolfratshauser Wahrzeichen. Denn genau danach suchen sie doch gerade in der Stadt: nach einem Alleinstellungsmerkmal als Grundlage für eine neue "Dachmarke". Weil den Marketingstrategen das Emblem "Internationale Flößerstadt" irgendwie nicht ausreichend erscheint; nicht stark und nicht einprägsam genug. Also wurde per Bürgerbefragung nach einem neuen Slogan gesucht. Dabei liegt er doch auf der Straße: "Wolfratshausen - wo der Verfall zu Hause ist".

Und da muss man nun keineswegs am Isar-Kaufhaus stehen bleiben. Wenige Schritte weiter, Untermarkt/Ecke Bahnhofstraße: ein perfekt heruntergekommenes Schaufenster. Schmutziges, verstaubtes Glas - genau das, was Touristen neugierig macht. Welche Sehenswürdigkeit verbirgt sich hier so raffiniert? Eine rot-weiße Banderole mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung" hängt labbrig vor ausbleichenden Utensilien. Hier ein aufgeklappter SpuSi-Alukoffer. Dort zwei kopflose Schaufensterpuppen mit Polizeiuniformen in vorzeitlichem Dunkelgrün-Khaki. Sie versperren den Blick auf das Schild, das endlich alles preisgibt: "Hubert und Staller". Die Stadt bewirbt hier jene TV-Krimiserie, der sie einen zweifelhaften Tölpelruhm von größter Reichweite verdankt. Wie passend.

Und so geht es weiter von einem Verfall zum nächsten, vorbei an großen und kleinen Geschäftsleerständen, bis sich der Kreis am Rathaus-Café schließt: Verdorrte Orchideen in den Fenstern und im Café-Innenhof noch ein paar mattglänzende Weihnachtskugeln an rotbraun vertrockneten Tannenzweigen. Wer braucht Pompeji, wenn er solch reizvolle Relikte und Ruinen besichtigen kann.