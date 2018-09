2. September 2018, 22:19 Uhr Mitten in Wolfratshausen Vegane Leckereien

Manchem Esser wird aufmerksam auf den Teller geschaut

Kolumne Von Paul Schäufele

Während früher, sagen wir vor fünfzig Jahren, die Aussage "Ich esse kein Fleisch" im Geständnis-Ton vorgebracht werden musste und bestenfalls von ungläubigem Kopfschütteln und Stirnrunzeln begleitet wurde, lässt sich heute der flächendeckende Zuwachs an Toleranz gegenüber den ehemals als "Körnerfresser" Geschmähten nicht mehr leugnen: Vegetarismus ist kein Fall für den Exorzisten mehr.

Die Gastronomie hat das erkannt und auf die Speisekarte - einst "das blutigste Blatt, das wir schreiben" (Karlheinz Deschner) Fleischloses gesetzt. Mittlerweile sogar mehr als den Veggie-Klassiker "Kässpätzle mit Salat". Man gönnt den Fleischverzichtlern ihre Tierliebe - häufiger sind diese dann gezwungen, auf mild lächelnd vorgebrachte Selbstverteidigungen einzugehen: "Bei uns kommt ja auch kaum Fleisch auf den Tisch."

Vegetarier sind angekommen in der Mitte der Gesellschaft, so weit so gut. Wer allerdings auf die Idee kommt, sein Engagement für Tierwohl und Umweltschutz konsequent zu Ende zu denken und auch noch auf Milch und Eier verzichtet - Gnade dem, da rollen unerbittlich Diskussionen heran. Was man denn überhaupt noch esse, ob man die Lederschuhe wegwerfe, wie man es mit Honig halte?

Veganern wird aufmerksam auf den Teller geschaut - der Teller, der in den Kleinstadtlokalen häufig leer bleiben muss. Die Veganer-Sparte ist da gastronomisch noch weitgehend unbesetzt. Was für eine Überraschung also, wenn auf einem Klappschild in gewohnt schwungvoller Kreideschrift "vegane Leckereien" angeboten werden - in einem Café der Wolfratshauser Innenstadt, prominente Lage. Der hungrige Veganer, ausgezehrt und müde von diversen Investigativ-Gesprächen, stürzt an die Theke. Dass die Wahl zwischen dem einen und dem anderen blümchenförmigen Nuss-Doppelkeks nicht eben überfordert, spielt da keine Rolle. Toleranz kommt kleinschrittig voran. Man dankt.