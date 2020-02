Die Natur scheint aus dem Takt. So mancher Mensch auch, wenn er in diesen Tagen über den Sebastiani-Steg schlendert...

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, doch in diesen Zeiten ist er aus dem wohlstabilisierenden Takt. Der Schnee lässt sich so wenig blicken wie ein Maronimann im Sommer, stattdessen blühen die Rohrkolben und Tulpen in solcher Pracht, als hätte man sie gleichzeitig mit Anabolika, Wachstumshormonen und Eigenblut gedopt. An manchen Tagen ist es so warm und wohlig, dass man fast in die Loisach springen möchte, um dem Hitzetod zu entgehen.

Die klimatische Verwirrung ist perfekt, wenn man dieser Tage über den Sebastiani-Steg schlendert. Wer das tut, löst einen Bewegungsmelder aus und wird unmittelbar in ein vorweihnachtliches Klassik-Konzert katapultiert. Während einen aus den Lautsprechern der Nussknacker'sche "Tanz der Zuckerfee" einhüllt, toben über einem die Schneeflocken, die man in der echten Parallelwelt ja gerade so vermisst. Wenn dann noch die Scheinwerfer dazukommen, möchte man sich gleich selbst als Zuckerfee verwandeln, auf ein fliegendes Einhorn werfen und diesem Wirrwarr entschweben.

Auf der Suche nach Orientierung kann man aber bei Alfred Fraas landen. Der CSU-Stadtrat und Kulturreferent steckt nämlich hinter der Installation - und enthüllt prompt dessen Konzept. Demnach geht das Licht zunächst wie die Sonne im Osten auf, um dann in der Mitte zu wandern und auf der Westseite wieder unterzugehen. Die Lichtschläuche sind im Boden versteckt - "sonst wirkt es nicht mehr", sagt Fraas. Damals sollte die Musik weihnachtlich sein, doch damit ist bald Schluss: Ende Februar soll die Installation wieder verschwinden. Dann wird Wolfratshausen drei Monate lang Weihnachten gefeiert haben - wenn das nicht ausreicht, den Winter heraufzubeschwören, muss es eben eine echte Fee richten.