2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Mitten in Wolfratshausen Hashtag Befauwor

Moderne Zeiten, moderne Schreibweisen: Die Bürgervereinigung will dabei sein

Kolumne von Konstantin Kaip

Mit Bezeichnungen ist es so eine Sache: Manche halten sich hartnäckig, obwohl sie die Sache eigentlich gar nicht mehr treffen, andere hingegen erklären schlüssig, worum es geht, werden aber bei zweifelhaften Reformen oder Imagekampagnen durch seltsame Wortungetüme ersetzt, die sich mal mehr, mal weniger durchsetzen. Ein Beispiel fürs erstere ist die Stoßstange. Noch vor wenigen Jahrzehnten bezeichnete das Wort treffend stabile verchromte Autoteile aus Stahl, die meist noch mit einer Gummileiste überzogen waren, um beim Einparken und anderen Manövern Schäden vom Fahrzeug abzuhalten. Was heute so genannt wird, ist aber in der Regel als lackierter integraler Bestandteil der Karosserie aus filigranem Plastik gefertigt und so beschaffen, dass schon die geringste Berührung hässliche Kratzer und Beulen hinterlässt. Eigentlich sollte man daher von einer "Bloß-nicht-stoß-Stange" sprechen. Macht aber keiner. Und die Autohersteller freuen sich, wenn sie nach jedem kleinen Einparkfehler neue Teile liefern dürfen.

Einen Fall wiederum, bei dem ein passendes Wort ohne Not gewaltsam ersetzt werden soll, erlebt man derzeit in Wolfratshausen: Die Monatsversammlung der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW) gibt es nun offiziell nicht mehr. Sie findet schon noch statt - beispielsweise am kommenden Donnerstagabend um 20 Uhr in der Flößerei - allerdings unter neuem, nun ja, Namen. Aus der Monatsversammlung, die zwar vielleicht ein bisschen nach Menstruation klingt, ansonsten aber genau das aussagt, was der Bürger verstehen soll (nämlich dass die politische Gruppierung einmal im Monat eine Versammlung zu kommunalpolitischen Themen abhält) wurde #BVWOR aktiv. In der Einladung bittet der BVW-Vorsitzende Thomas Eichberger explizit darum, künftig nur noch diesen Begriff zu verwenden. Auf Nachfrage erklärt er die Namensänderung damit, dass sich die BVW gerade neu aufstelle und man mit der neu bezeichneten Veranstaltungsreihe auch der jüngeren Generation zeigen wolle, "dass wir mit neuen Medien arbeiten". Aha.

Ob sich das Buchstabenmonster durchsetzt, bleibt indes abzuwarten. Die Frage: "Kommst du am Donnerstag auch zur Hashtagbefauworaktiv?" wird man wohl kaum auf der Straße hören. Allerdings: Wer weiß. Vielleicht erneuern sich ja noch viel mehr Begriffe in Wolfratshausen. In ein paar Jahren geht man vermutlich nicht mehr zur Stadtratssitzung ins Rathaus sondern zum #WIRfürWOR politisch ins #WORhouse direkt oder so ähnlich. Wie dem auch sei: Kommt man mit dem Auto, sollte man vorsichtig einparken.