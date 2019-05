9. Mai 2019, 22:10 Uhr Mitten in Wolfratshausen Ciao, halbe Doppelte!

Mit dem Rathaus-Café geht ein gutes Stück Stadt verloren

Kolumne Von Felicitas Amler

Was für ein trauriger Anblick: Diese finsteren Fenster und die Tür mit dem Schild "Geschlossen". Und wie war das früher anregend gleich am frühen Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Auto abstellen und dann als erstes der Blick zum Café. Saß da vor der Tür wieder diese muntere Runde älterer Herrschaften, die sich regelmäßig traf und immer ein jugendlich-frisches "Guten Morgen!" selbst für die unbekannten Passanten hatte? Ach, nein, heute nicht. Aber der Herr mit dem großen braven Hund zu seinen Füßen stellte sich gerade das Frühstück auf dem Tisch zurecht. Oder jener stadtbekannte und beliebte Klarinetten-Lehrer, der im Geltinger "Hinterhalt" gern zum Volkstanz aufspielt, im Rathaus-Café aber ganz klanglos seine Zeitung las. Die vielen Torten-Liebhaberinnen, die sich bei der Fülle des Angebots kaum entscheiden konnten. Und die allzeit freundliche Bedienung, die keinen Kunden ohne ein herzliches "Schönen Tag noch!" ziehen ließ.

Und dann immer diese Frage: Reingehen und "eine halbe Doppelte" bestellen? Kurioses Wort, so was gibt's nur im Deutschen - aber wie sollte man es sonst ausdrücken, wenn man eben nur eine der beiden zusammengebackenen Semmeln haben wollte, die so wundersam resch und weich zugleich waren? Ein Croissant gab's eh nur zu ganz besonderen Anlässen - viel zu viel Butter! Alles sofort auf den Hüften. Aber was für ein Geschmack. Die besten Croissants weit und breit. Denn das konnten sie im Café Streicher: Backen, dass den Kunden das Wasser im Mund zusammenlief. Und jetzt? Ende - für immer? Geht ja eigentlich gar nicht.

Auch wenn man gut verstehen kann, dass die Konditormeisterin Rita Streicher nach all dem Hin und Her - Geschäftsaufgabe, Geschäftsübergabe, und dann alles wieder vor und zurück - sattsam genug hatte. Aber wir Zurückgebliebenen schauen nun täglich auf ein trostlos leeres Café. Und müssen elendiglich leiden an Croissant-Mangel, Halbe-Doppelte-Verzicht und "Schönen Tag noch!"-Defizit. Armes Wolfratshausen! So ganz ohne Rathaus-Café.