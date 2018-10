12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Mitten in Wolfratshausen Auf einen Campari Söder

Noch wirbt der bayerische Ministerpräsident mit einem Söder-Wasser für die CSU. Kann aber gut sein, dass er sich am Wahlabend lieber einen Campari Söder genehmigt, wenn das Ergebnis allzu ernüchternd ist

Kolumne von Konstantin Kaip

Edmund Stoiber war einst ein Garant für den Erfolg der CSU. Trat er zur Wahl an, war die absolute Mehrheit sicher. Dass er es mit den bayerischen Gepflogenheiten nicht so hatte, konnte er als Ministerpräsident gut verbergen: Der Wolfratshauser war eher der Askese als der bierseligen Gemütlichkeit zugetan, und bei gesellschaftlichen Pflichtterminen wie den Anstichen auf der Wiesn und dem Nockherberg soll er sich stets heimlich Mineralwasser in die blickdichten Steinkrüge einschenken haben lassen. Als er am Donnerstag in seiner Heimatstadt als Ehrenvorsitzender der CSU Markus Söder beim Wahlkampfendspurt unterstützte, war derlei Vorsicht gar nicht mehr vonnöten.

Das lag nicht nur daran, dass die als "Veranstaltung im Stammtisch-Format" angekündigte Gesprächsrunde von der urigen Flößerei ins nüchterne Loisachhallen-Foyer verlegt wurde, wo Stoiber und Söder auf loungigen Ledersesseln saßen. Sondern auch daran, dass Söder, der zum Trachtenjanker Jeans trug, auf dem Milchglaswürfel mit CSU-Logo, der den Politikern als Beistelltisch diente, gleich sein eigenes Getränk publikumswirksam präsentierte: "Söder-Water", in kleine Plastikflaschen gefüllt. So stand es auf dem parteiblauen Etikett des speziell für den Wahlkampf abgefüllten Sprudelwassers, vor der Silhouette des Spitzenkandidaten, am Rand der Slogan "spritzig, erfrischend, jung". Das muss den Wolfratshauser Ehrenbürger Stoiber gefreut haben. Vielleicht war er ja auch ein bisschen neidisch auf den fränkischen Landesvater - und hat sich gefragt, warum sein Wahlkampfteam damals nicht auf die Idee mit dem eigenen Soda gekommen war. Allerdings hätte sein Name das prickelnde Wortspiel nicht hergegeben.

Ob Stoibers Auftritt der CSU Stimmen bringt, bleibt abzuwarten. Aber egal, wie es ausgeht: Am Wahlabend dürfte das "Söder-Water" mit Sicherheit auf der ein oder anderen CSU-Party sprudeln. Wenn das Ergebnis ernüchtert, eignen sich die Fläschchen hervorragend zum Mixen mit alkoholischen Getränken. Der ein oder andere Campari Söder würde sicher eventuelle Koalitionsgespräche erleichtern.