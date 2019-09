Die Polizei, dein Freund und Helfer. Dieser oft gebrauchte, mitunter aber auch missbrauchte Spruch geht vermutlich auf die Weimarer Zeit zurück, als der königlich-preußische Schutzmann mit akkurat gezwirbelten Schnauzbart, Säbel und Knickerbocker die Staatsgewalt so vehement repräsentierte, dass er nicht nur die Bürger verschreckte, sondern auch immer wieder in der satirischen Wochenzeitschrift "Simplicissimus" karikiert wurde. Diese Staatsgewalt beschloss weiland, dass sich das Bild vom bösen Schupo ändern müsse und prägte eben diesen netten Slogan. Polizei. Freund. Helfer. Wirklich?

Daran haben Nachbarn gezweifelt, als sie am Samstagabend ein Problem hatten. Während alle Welt sich auf dem Wirtefest in der Wolfratshauser Innenstadt vergnügten, sahen diese Nachbarn beim kalten Licht des September-Vollmonds in einen wasserlosen Pool. Dort lag auf dem blauen Beton eine dunkelgetigerte Katze, die noch nie im Viertel zu sehen war. Das Tier war offensichtlich verletzt oder krank oder beides. Hob ab und an ihr müdes Haupt und riss tonlos ihr Mäulchen auf, als ob sie um Hilfe rufen wollte. Bei gutem Zureden, doch die aus Holz gebaute Brücke zu erklimmen, erhob sie sich auch, fiel aber nach einem Schritt wieder kraftlos um. Ein Bild des Erbarmens.

Keiner der herbeigeeilten Nachbarn traute sich, einfach die wenigen Sprossen der Eisenleiter ins Becken hinabzusteigen und die Katze zu retten. Könnte ja beißen, kratzen, eine schlimme Krankheit übertragen. Einer murmelte: Polizei, dein Freund und Helfer. Nee, doch nicht wegen einer Katze. Ich rufe nicht an, ich auch nicht, nee. Einer traute sich, in der Polizeiinspektion schlichtweg um Rat und Hilfe zu bitten. Und diese wurde der Katze zuteil. Zwei Polizisten begutachteten zunächst die Situation, griffen aber selbst nicht ein, sondern telefonierten. Offenbar mit der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen. Denn diese rückte mit zwei fachkundigen Mitarbeitern an, die die Katze sanft in eine Kiste bugsierten und in die Weilheimer Tierklinik fuhren, wie sie berichteten. Und die Moral von der Katzengeschicht': Die Polizei ist freundlich, und sie hilft. Miau.