Keine Frage: Gemeinderatssitzungen können so nervenaufreibend wie ein guter Krimi sein. Aber sind sie so spannend, dass man dafür aus der Ferne anreist? Davon scheint man in Schäflarn auszugehen - und bietet Besuchern ein selbstbewusstes Komplettpaket an.

Keine Frage: Sitzungen von Stadt- und Gemeinderäten haben durchaus ein hohes Unterhaltungspotenzial. Sie können aufregend sein wie ein guter Krimi, nervenaufreibend wie ein pompöses Richard-Wagner-Konzert oder manchmal auch lustig wie ein Kabarettabend. Zumindest einen guten Redner, der süffisant die Argumente der Gegenseite zerpflückt, gibt es schließlich dann ja doch in fast jedem Rathaus. Zusammenfassend kann man also sagen: Die Sitzungen eines Lokalparlaments sind wie ein enges Fußballspiel, zu reden gibt es danach immer etwas. Aber was da auf der Webseite der Gemeinde Schäftlarn angeboten wird - das ist dann doch ein bisschen übertrieben.

Im Rathaus des 6000-Seelen-Orts ist man offenbar der Meinung, die kommunalpolitischen Debatten in Schäftlarn seien so interessant, dass man auch von Weiter her gerne extra dafür anreist. Im Internet gibt es auf der Seite mit den Sitzungsterminen jedenfalls die Chance, sich auch gleich eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Für jede einzelne Veranstaltung steht dort: Ort, Zeit - und dann noch "freie Zimmer". Nur, für den Fall, dass jemand aus Nürnberg, Hamburg oder auch aus Abu Dhabi das Gemeindeparlament in Schäftlarn auf seiner Sightseeing-Liste hat.

Wenn man auf den Link klickt, gelangt man übrigens auf das Webportal einer österreichischen Tourismusagentur. Dort werden erst einmal alle verfügbaren Unterkünfte für Süddeutschland gelistet. Sucht man dort nach Schäftlarn, wird einem Starnberg als nächstgelegene Übernachtungsmöglichkeit genannt. Zwei Nächte in der Vier-Sterne-Residenz für 278 Euro. Kein besonders günstiges Vergnügen. Um da auf seine Kosten zu kommen, muss der Gemeinderat in Schäftlarn schon ein ganz besonderes Schauspiel geben.