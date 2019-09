Manchmal lernt auch der Pendler noch von seinem Navi. Etwa wie schön und gemütlich der Weg von München nach Wolfratshausen über die Bundesstraße 11 ist. An schönen frühherbstlichen Tagen kann man die Fahrt auf dieser Route viel besser genießen als auf der Garmischer Autobahn mit ihren Dauerbaustellen und schlecht gelaunten Dränglern. Über Sendling und Solln geht es ins schöne Isartal, durch das waldreiche Hochufer mit Pullach und Höllriegelskreuth nach Buchenhain, wo sich der Blick weitet. In Baierbrunn gleitet man lautlos über nagelneuen Flüsterasphalt, ringsherum Grün, soweit das Auge reicht. Der Verkehr fließt dahin, der Körper entspannt sich, die Autofahrermundwinkel biegen sich unwillkürlich nach oben zu einem genüsslichen Lächeln, der Pendler spürt die lange vermisste Freude am Fahren wieder. Bis er das Ortsschild von Hohenschäftlarn passiert.

Dort nämlich stehen bedrohliche Schilder am Straßenrand, die die entspannte Haltung auf dem Fahrersitz jäh beenden: Tempo 30 mit dem Zusatzschild "Fahrbahn überflutet". Sofort geht der Fuß vom Gas, der Rücken wird gerade, die Hände krallen sich am Lenkrad fest, die Stirn legt sich in konzentrierte Falten. Jeden Moment erwartet man ein Wasserloch, das einen samt Auto verschlingt. Also besser die Fenster zu, damit es nicht nass wird, und vor jeder Kurve bremsen, damit einen das Aquaplaning nicht in den Gegenverkehr zieht. Man denkt an überflutete Straßen in Rio oder Bangkok und wünscht sich ein Amphibienfahrzeug. In angespannter Erwartung geht die Fahrt verkrampft weiter. Ebenhausen ist schließlich auch ein Ortsteil von Schäftlarn, denkt man sich nach ein paar Minuten. Und fixiert weiter gebannt die Straße, die jedoch staubtrocken bleibt. Als der Körper langsam Entwarnung gibt und man wieder zurück in den Sitz sinkt, ist man längst in Icking.

Ortskundige zucken auf die Frage nach der ominösen Überflutung dann nur mit den Achseln. Die Schilder stehen schon seit Monaten da, sagen sie. Es gab wohl bei der Sanierung der B 11 mal Probleme mit Wasser, aber das ist lange her. Ärger über den Bauhof, der die Warnungen einfach stehen lässt, keimt aber nur kurz auf. Schließlich haben die Schilder eine Wirkung gezeigt, die sich viele Gemeinden auf ihren Durchfahrtsstraßen wünschen. Hund sans scho, die Schäftlarner, denkt sich der Ortsfremde - und stellt anerkennend fest, dass der "vor-dir-die-Sintflut"-Trick funktioniert.