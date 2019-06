10. Juni 2019, 21:43 Uhr Mitten in Gaißach Stress mit der Bahn

Wer von der Bahn genervt ist, dem hilft oft nur noch eines: mit anderen Bahnfahrern sprechen. Das hat therapeutische Wirkung

Kolumne von Florian Zick

Sieben Jahre Pendeln mit der Bahn. Fast jeden Tag am Bahnsteig. Fast jeden Tag die bange Frage, ob einen der Zug rechtzeitig ins Büro bringt. Das hinterlässt, man kann sich's denken, so manch traumatische Erinnerung. Bahnfahren macht einen ein Stück weit aber auch zu einem besseren Menschen. Denn wenn andere mal Stress mit der Bahn haben: Unglaublich, wie viel Mitgefühl man da plötzlich aufbringen kann.

Neulich zum Beispiel: Da rief Irene Meixner zurück. Über verschlungene Wege hatte man von ihren jüngsten Erlebnissen auf den Schienen erfahren. Und wie man Frau Meixner dann am Telefon so zuhört, wie sie sich in ihrem Wohnzimmer in Gaißach mit der für ihre 63 Jahre angemessenen Noblesse, aber doch mit einer gewissen Verärgerung in der Stimme in Rage redet, dann weiß man: Jetzt muss man all sein therapeutisches Geschick aufbringen.

Was Meixner widerfahren ist, kann man an dieser Stelle nicht im Detail wiedergeben. Nur so viel: Gemeinsam mit einer Freundin hatte sie eine Radltour von Mainz nach Bonn unternommen, immer schön den Rhein entlang. Entspannend war's - bis auf die Rückfahrt mit der Bahn eben. Da hat es neben den gut vier Stunden Verspätung dann auch noch etwas gemenschelt. Ein herrischer Zugführer, der Meixners Rad in der überfüllten Bahn nicht in der 1. Klasse haben wollte, sie deshalb aus dem Zug schmeißen wollte, aber keinen Anstoß daran nahm, als das Rad später in der 2. Klasse den Rettungsweg versperrte.

"Jetzt fahre ich erst einmal keine Bahn mehr", sagt Meixner. In Gaißach mache sie sowieso alles mit dem Radl, trotz teilweise elf Prozent Steigung. Man hält den Hörer in der Hand und nickt leise in sich hinein. Nicht mehr Bahn fahren: Wenn's mit dem Auto nicht oft genauso nervenaufreibend wäre, dann wäre das wohl tatsächlich manchmal die einzig mögliche Stresstherapie.