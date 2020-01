Sie wollen mich abschießen, schwingen lächerliche Kescher, haben den Landesbund für Vogelschutz eingeschaltet und das Veterinäramt. Warum nicht auch das Bundesamt für Natur, Umweltschutz und nukleare Sicherheit oder am besten gleich den WWF? Bei euch piept's wohl.

Leute: ICH BIN NUR EIN SPATZ! Ich wiege zarte 30 Gramm, bin so um die 16 Zentimeter lang und meine Lebenserwartung ist; nun ja, drei Lenze, wenn's gut geht. Es eilt mir der Ruf voraus, dass ich clever bin, ein (Über-)Lebenskünstler, ein Kulturfolger. Mein Name: EWER.

Seid ihr auch so clever wie ich und bekommt heraus, wo ich lebe? Gell, ihr habt mich schon gesehen. Dort in dem großen, hellen Lebensmitteldingsbums. Und vielleicht sogar gehört, wenn ich meine Stimme erhebe. Zwar nicht so eitel und künstlich ziseliert wie so manche meiner gefiederten Mitgenossen, aber: laut! Denn mein sonst für mickrig gehaltener Kehllaut von Menschen lediglich als Tschilp wahrgenommen, vervielfacht sich in diesem Riesenbau mit der Akustik der Elbphilharmonie in Hamburg.

Danach ist mir manchmal, wenn ich hoch oben auf meinem Lieblingsholzbalken sitze und meine Kommentare abgebe. Über diese vollen Einkaufswagen in denen nix ist als in Plastik verpacktes Irgend-was-zum-Essen. Was fällt da für mich ab?

Aha, da kommt sie wieder. Meine Oma. Die packt die frisch aufgebackenen Semmeln mit leicht zittrigen Händen in eine Tüte. Und gaaanz zufällig fallen dabei Körner auf den Boden. Und schon bin ich da und sie nickt mir zu. Um meinen Vitaminhaushalt in Schuss zu halten, fliege ich nächtens zu den Kisten mit altem Obst und Gemüse und schlemme, schlemme.

Was mich stört? Immer wieder lassen sie für längere Zeit die Türen auf und ich muss mir rasch eine warme Ecke suchen. Ich soll rausfliegen. Da pfeif' ich drauf! Freiwillig lebe ich hier, vor Kälte, Nässe, Feinden, Fressfeinden und Neidern meiner Gattung geschützt. Offene Türen muss ich nicht einrennen, äh, fliegen. Bitte nix verraten: Der frühe Vogel find' den Spalt.