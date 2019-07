15. Juli 2019, 21:59 Uhr Mitten in Egling Fahrender Keks

Bei so mancher kurvenreicher Strecke rutschen dann doch immer wieder Dinge unter den Autositzen hervor, die einen schmerzlich daran erinnern, dass man längst schon mal wieder hätte durchsaugen müssen...

Von Florian Zick

Neulich auf der Staatsstraße 2072 bei Egling. Ein Familienausflug in den Süden, runter nach Bad Tölz. Was ist das nicht für eine herrliche Strecke? So grün, so idyllisch, so bayerisch - und immer wieder ein Grund, einen Halt einzulegen. Die pittoreske Schimmelkapelle hinter Ascholding, das nette Freizeit-Café in Bairawies. Nur ein bisschen arg kurvig ist die Straße. Bei jedem Schlenker wird das schlechte Gewissen größer. Rutschen dann doch immer wieder Dinge unter den Sitzen hervor, die einen schmerzlich daran erinnern, dass man längst schon mal wieder hätte durchsaugen müssen.

Bei zwei kleinen Kindern auf der Rückbank handelt es sich bei diesen Dingen vor allem um Überbleibsel von Zwischenmahlzeiten. Angebissene Brezn, zerkrümelte Babyplätzchen, die Relikte eines Fruchtriegels. Wenn das Auto demnächst zur Inspektion in die Werkstatt muss, es wäre nicht verwunderlich, würden die Mechaniker nach dem Durchchecken mit der Diagnose aufwarten: "Fährt schon noch ganz gut, besteht aber inzwischen zu 95 Prozent aus Keksresten."

Ach, wie toll wäre das, könnte man mit den Kindern in einem richtigen Keksauto unterwegs sein? Die Gebäckfabrik Bahlsen zum Beispiel, die hat vor gut zwei Jahren mal Butterkekse in Form eines VW Bulli hergestellt. Wenn es den in groß und dann vielleicht auch noch motorisiert geben würde, man müsste nie mehr Proviant mitnehmen. Wenn es hinten unruhig wird, weil sich mal wieder der kleine Hunger meldet: Beiß doch einfach in die C-Säule oder nimm einen Happen vom Kofferraum! Macht auch nichts, wenn's bröselt, gehört in so einem Keksauto schließlich dazu.

Wenn sich das Konzept durchsetzt, vielleicht gibt es dann bald noch andere Modelle, einen BMW Cookie zum Beispiel, einen Donut Turbo oder einen Brezn-Porsche - aufgemotzt mit einem aerodynamischen Fruchtriegel-Spoiler. Lauter leckere Fahrzeugtypen - Brotzeit und Fahruntersatz in einem. Nur in dem kleinen Café in Bairawies sollte man trotzdem kurz halten. Da ist es halt einfach zu gemütlich.