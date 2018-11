5. November 2018, 22:13 Uhr Mitten in der Wohnung Piep-Show im Schlafzimmer

Schön war's in der analogen Welt

Kolumne von Claudia Koestler

Es war jener Schlüsselmoment, in dem man sich plötzlich fragte, wie man bisher so viele Jahrzehnte auf dieser Welt hat überstehen können. Wie Schuppen von den Augen fiel es, wie fahrlässig man bis dato gelebt hatte.

Die Bilder kamen hoch aus der Kindheit, als Jacken einfach nur aus Stoff waren, nicht aus Reflektoren mit eingebautem Internet-Anschluss. Man fuhr mit dem Fahrrad zur Schule, egal ob es regnete oder die Sonne schien, spielte irgendwo zwischen Straßen und Feldern und kannte keine TÜV-geprüften Indoor-Arenen.

Aber seit einigen Wochen ist nun alles anders. Man kann sich zurücklehnen in einem wohligen Gefühl der Sicherheit. Denn eine Handvoll Spezialisten haben in den Wohnräumen Rauchmelder angebracht. Nicht irgendwelche Rauchmelder, so wie vorher, die halt piepsten, wenn es rauchte oder die Batterie leer war. Nein, diesmal ist es die Hightech-Variante mit Funk und Vernetzung und allem Pipapo. Und auch der Vermieter wird nun umgehend auf seinem Smartphone informiert, wenn es irgendwo im Haus piepst. So dynamisch und so flott wurden die neuen, smarten Rauchmelder installiert, als wäre es ein Boxenstopp auf der Formel-1-Rennstrecke. Allerdings müssen Hamilton, Vettel und Co möglicherweise nicht im Anschluss ganz so viel hinter der Reifenindustrie hertelefonieren wie hinter den Softwareexperten. Denn es piepst schon recht gerne, das neue, digitale, ach so smarte Gerät. Wenn die Sonne scheint, wenn es dunkel wird, einfach mal so oder auch, wenn es sich eine Mücke im Inneren des weißen, runden Gerätes gemütlich machen will.

Das Gefühl der Sicherheit erreichte auch dann eine neue Dimension, als man nach einem Urlaub die Spuren an der Tür und in den Zimmern als Einbruch interpretierte - es aber im Nachhinein doch nur der Vermieter war, der die Geräte zum x-ten Male nachjustieren musste. Samt kleinem Sightseeingtrip auch durch jene Räume, die keine Rauchmelder haben. Doch wer weiß schließlich schon, wo sich die nächsten Mücken gerade zusammenrotten, um gezielt Einzug zu halten im weißen Hausgerät? Sicher ist schließlich sicher. Nur wenn der gute Mann zu nachtschlafender Zeit plötzlich neben einem steht, ganz ohne vorherig warnende Pieptöne, wird man sich vielleicht nicht noch umsorgter fühlen.

Was war das früher für ein verrücktes Land, was für ein verrücktes Leben früher, so ganz analog. Aber es war gut. Auch ohne smartvernetzte Vermieter.