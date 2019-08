16. August 2019, 22:09 Uhr Mitten in der Region Wachssiegel des Internets

Es gibt auch Blumen aus dem Haufen uninspiriert hingerotzter Signaturen...

Von Johannes Korsche

Mails sind die Geißel der modernen Kommunikation. Es fliegen schlicht zu viele alltäglich ins Postfach. Das eigentlich Schlimme daran ist, dass wegen ihrer schieren Menge die einzelne E-Mail vollkommen lustlos weggetippt wird. Was muss es für ein erhabener Moment gewesen sein, als die Briefe noch feierlich mit Wachssiegeln verschlossen wurden? Dabei war das Siegel ja nicht viel mehr als das, was man heute "E-Mail-Signatur" nennt. Und damit sind wir beim Thema: diesen widerwillig und uninspiriert hingerotzten Signaturen, die unter jeder Mail stehen. Darin zu finden sind in der Regel die Kontaktdaten - die man dank des Mail-Austausches ja eh schon hat. Wie eine Blume, die aus dem Dunghaufen der Signaturen erblüht, kommt einem da der Zusatz unter jeder Mail eines Münchner PR-Büros vor: "Die Queen rennt auch nicht." Wahrheiten können manchmal so schlicht daher kommen und doch so tief greifen. Denn: Warum sollte man sich stressen, wenn selbst die Königin das verweigert?

Es sollte mehr solche gedankliche Schmankerl geben. Die Signatur, das Wachssiegel des Internets, ist dafür ein idealer, wenngleich vollkommen unterschätzter Platz. In Anlehnung an ein afghanisches Sprichwort bietet sich für Pendler an: "Wir haben die Uhren, die S-Bahn die Zeit." Wer das kapiert hat, fährt viel ruhiger in die Arbeit. Was? Ein überfluteter Tunnel? Der Blick auf die Uhr hilft ja auch nicht weiter, wenn die S-Bahn sich die Zeit nimmt. Für Fatalisten, denen das Pendeln schon antrainiert hat, nicht mehr an die Macht des eigenen Willens zu glauben, böte sich an: "Die Titanic ist doch auch gesunken." Wer sich dem Fitness- und Optimierungswahn entziehen will, dem sei eine Signatur mit Blick nach Fernost empfohlen. "Von Buddha gibt es nur Statuen im Sitzen." Oder haben Sie mal Buddha beim Bankdrücken oder Joggen gesehen? Eben.

Der Hinweis, die Mail "der Umwelt zuliebe" nicht auszudrucken, passt übrigens weiterhin in jede Mail. Deren Länge ist schließlich unbegrenzt. Noch ein Grund, sich seiner Signatur ernsthaft mal anzunehmen.