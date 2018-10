4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Mitten in der Region Vorboten des Winters

Warum man frühzeitig an den Reifenwechsel denken sollte

Kolumne Von Otto Fritscher

Wer sich vor einigen Tagen an den Gestaden der heimischen Seen tummelte oder einen Platz suchte in einem Strandlokal, das noch geöffnet hatte, tat sich schwer. War es ein geschenkter Spätsommertag, oder doch schon ein schöner Herbsttag? Den Ausflüglern, die sich wie im Hochsommer in langen Autoschlangen durch die Ortschaften quälten, war es offensichtlich egal. Hauptsache, ein windstilles Plätzchen, am besten noch mit ein bisschen Aussicht auf die sich in dunstiges Blau verhüllenden Berge. Ein paar Tage könnte es ruhig noch so weitergehen, mit diesem wunderbaren Wetter, das sich wundersamerweise fast jedes Jahr zur Oktoberfestzeit einstellt.

Wenn da nicht die Dinge wären, die auf das unaufhaltsame Näherkommen der kalten und dunklen Jahreszeit verweisen würden. An die Lebkuchen-Stapel im Supermarkt hat man sich ja schon gewöhnt, bald werden auch Heerscharen von Schokoladen-Nikoläusen die Regale wieder füllen. Es ist an der Zeit, die Sandalen wegzuräumen, die gefütterten Winterschuhe aus dem Keller zu kramen, und die T-Shirts im Schrank nach hinten zu platzieren, damit die Pullover griffbereit liegen, wenn sich über Nacht wieder einmal der Frost anschleicht. Einen kühlen Morgen mit Reif auf den Wiesen haben wir als Vorboten ja schon gehabt.

Aber es gibt noch andere, untrügliche Zeichen des nahenden Winters, auch wenn die Sonne draußen noch so scheint. Ein Anruf beim Reifendienst holt einen in die Realität zurück. Wie? Der Wunschtermin für den Reifenwechsel ist schon vergeben? Da waren andere wohl schneller. Nun ja, dabei ist es gerade erst Anfang Oktober, auch wenn die Faustregel sagt: Winterreifen sollte man "von O bis O" aufziehen, von Oktober bis Ostern. Dieses Fest wird 2019 allerdings erst sehr spät begangen, am 21. April. Da ist dann hoffentlich schon wieder Frühling. Wer will, kann sich jetzt schon einen Termin für den Wechsel auf Sommerreifen geben lassen. Wenn die Werkstatt schon einen Kalender für nächstes Jahr hat.